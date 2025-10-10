Neljapäeval, 2. oktoobril avati Rae külas Meie toidukaupade uus pood. Kaupluseks projekteeritud nüüdisaegne, energiatõhus ja nägus hoone pakub külaelanikele mugavaid võimalusi ostlemiseks kodu lähedal.
„See on kogukonnakauplus. Meile meeldib mõelda klientidest kui headest partneritest, keda püüame külalistena vastu võtta,“ sõnas Meie toidukaupade jaeketi juhataja Rein Reinvee.
Rae abivallavanema Tõnis Kõivu kinnitusel on Rae küla kiiresti arenev piirkond, vald ehitab siia lähiajal Raemõisa kooli koos spordihoonega, samuti toovad kinnisvaraarendused juurde uusi elanikke.
Uue poehoone ehitusaluse pinna suurus on 516 ruutmeetrit. Investeeringu kogusuurus ulatub miljoni euroni. Poehoone ehitas Meie toidukaupade jaeketi pikaajaline partner KK Grupp OÜ. Kauplus avati Meie kaupluseketile omase igakuise sooduspakkumisega.
Meie toidukaupadel on nüüd üle Eesti 64 kauplust.