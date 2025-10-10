„Väikese poisina tahtsin endale väga raadio teel juhitavat autot. Ei saanud. Nüüd olen unistuse teoks teinud, mul on raadio teel juhitav auto,“ osutab transpordi-firma Quickport asutaja ja üks omanikest Maksim Juferev hiigelsuurele platvormile. Ja muigab natuke.

Kas see platvorm nüüd päris auto on, aga liigub ta kindlasti, rattad on all. Palju rattaid.

„Sellega veetakse eriti suuri esemeid – generaatorite detaile, silla konstruktsioone –, mida iganes pikka ja rasket,“ selgitab logistik.

Alustati merevedudega

Osaühing Quickport asutati kahe tehnikahuvilise ja Tallinna Tehnikaülikooli haridusega mehe, Mihhail Aprelski ja Maksim Juferevi poolt 2003. aastal. Nagu firma nimigi ütleb – quick port on inglise keelest otse tõlgituna kiire sadam –, tegeleb ettevõte meretranspordiga, logistikateenuste osutamisega sadamas ja merevedudel.

„Laevu ettevõttel pole, osutame agenditeenuseid, korraldame teiste ettevõtete või eraisikute logistikat,“ kõneleb Juferev.

Vahel tuli vedada ka mittestandardset kaupa – see andis tehnikahuvilistele meestele nuputamist, kuidas üks või teine veos kohale toimetada. Ja rahulolu nuputamisest. 2010. aastal otsustatigi meretranspordi kõrvale asutada teine divisjon, osakond, mis tegeleb põhiliselt suurte, ülegabariidiliste ja mittestandardsete veostega.

Kõrgeim koorem Eesti teedel

„Mittestandardsete kaupade divisjon kindlat kaupa ei vea, tegeleme projektvedudega,“ näitab Maksim Juferev tehnikat, mis seisab Männikul, ettevõtte parkimisplatsil. Siin on erinevat marki sadulautod, neile järgi haagitavad platvormid, treilerid, furgoonid. Juferevi kinnitusel on see väike osa nende masinatest – suurem osa autodest sõidab ringi.

„Meie autod ja juhid ei tee pikki otsi Lääne-Euroopasse,“ selgitab Juferev. Mitu päeva – tegelikult küll ööd – tuleb aga teinekord teel olla ka Quickporti autojuhtidel. Eelmisel aasta lõpus veeti ülegabariidiline mahuti Tallinna külje alt Jürist Paldiskisse. Natuke vähem kui 50 kilomeetri pikkuse tee läbimiseks kulus kaks ööd.

„8,6 meetri kõrgune mahuti oli kõrgeim koorem, mida Eesti teedel kunagi veetud,“ on Juferev uhke.

„Väga palju tootmist läheb ära, üks sõpradest viis hiljaaegu oma tootmise Hollandisse, sest seal on odavam.“

Quickport asutaja

Maksim Juferev

Avalike teede koormuspiirang on tavaliselt 44 tonni, transporditav sillakonstruktsioon kaalub aga 200, vahel 300 tonni.

„Siis tuleb nuputada, kuidas see mitmele autole ja platvormile jaotada nii, et poleks ületatud koormuspiirangut, autod aga pöörangutel pöörama mahuksid,“ räägib logistik oma töö üksikasjadest.

Lätis on veetud generaatori osi kaaluga 270 tonni. Üks viimaseid Eesti-siseseid veoseid oli laeva sõidutamine Loksalt Tartusse. Ka selle 165 tonni kaaluv laeva vedamiseks kulus mitu päeva. Logistiku kinnitusel veetakse suuri konstruktsioone tavaliselt kahe autoga, üks ees ja teine taga, öösel, et mitte häirida liiklust. Ettevõttel on ka iseliikuvad platvormid eriti raskete esemete veoks. Sest ka autodel on piirangud peal.

Sõprus sõpruseks, aga…

Quickportis töötab tosin inimest – autojuhid, mehhaanikud, logistikud…

„Autojuhid on meil erilised, ei keera vaid rooli, nad on keerulise laadimistehnika endale selgeks teinud, oskavad ebastandardseid veoseid käidelda,“ kiidab ülemus oma sohvreid. Tema sõnul on nii mõnigi mees jätnud tasuvama liinitöö kuskil põhjas, tulnud tagasi Eestisse huvitavama ja mitmekesisema töö peale. Juferevi kinnitusel on iga reis firma autojuhtidele ainulaadne, ei kordu.

Viimaste aastate ülemaailmne majanduslangus on ka Quickporti tööde mahtu vähendanud.

„Meie sõltume tootmisest, mida rohkem toodetakse sildu, generaatoreid, mahuteid, seda rohkem on meil tööd,“ kõneleb Juferev, kinnitades, et ka Eestit majanduspoliitika peaks olema paindlikum. Eestis on elektri hind kõrgem kui meie põhjanaabritel soomlastel. Kui varem tulid välisinvestorid Eestisse, siis nüüd pigem lahkutakse Eestist.

„Väga palju tootmist läheb ära, üks sõpradest viis hiljaaegu oma tootmise Hollandisse, sest seal on odavam,“ ohkab Juferev. Sest mida vähem Eestis toodetakse, seda vähem on ka vedada.

Viimaste aastate käibed, 1,5 kuni 2,5 miljonit eurot, on siiski ettevõttel korralikud. Seda enam, et tegemist on kahe mehe firmaga.

„Olime sõbrad ja peale 20 aastast üheskoos äri ajamist oleme jäänud sõpradeks,“ naerab Maksim Juferev, kinnitades, et nad on äri ja isiklikud suhted osanud lahus hoida.

Ettevõtte arengut näevad omanikud aga uue, unikaalse tehnika soetamises. Et pakkuda teenuseid, mida teised logistikaettevõtted ei paku. Poiss, kes kunagi unistas raadio teel juhitavast autost, unistab sellest jälle. Ainult kordades ja kordades suuremast. →