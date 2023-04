Sel pühapäeval, 16. aprillil kell 11.00–17.00 toimub Tallinna Botaanikaaias rohelise pealinna eriprogrammi raames teemapäev „Ilm ja kliima“, mille käigus tutvutakse botaanikaaia väikese ilmajaamaga, tehakse ilmavaatlusi ja retki läbi erinevate kliimavöötmete ning saab kuulata ettekandeid ilmast, ilmastikust ja kliimast, keskkonnaprobleemidest ning nende keerukusest.

Kohapeal saab mõõta õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku, tuule suunda, tuule tugevust ja muud põnevat. Botaanikaaia kasvuhoonetes saab aga lähemalt tutvust teha erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega. Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna sünoptik Helve Meitern kõneleb sellest, mis vahe on ilmal, ilmastikul ja kliimal. Sünoptik aitab leida vastuseid küsimustele „Miks me ilmast nii palju räägime?“, „Kuidas ilma ennustatakse?“, „Kui pikalt saab ilma ette ennustada?“. Ökoloog Mihkel Kangur käsitleb oma ettekandes nii olulisemaid keskkonnaväljakutseid kui ka nende nurjatut iseloomu ning näitab, miks väljakutsete lahendamine on sedavõrd keerukaks osutunud.

Päevakava

Kell 11.00 „Vihmametsast kõrbesse. Taimede kohastumistest erinevates kliimavöötmetes ja loodusvööndites“ – Krista Kaur, TBA metoodik. Tutvutakse ilmavaatluste ja retkega erinevatesse kliimavöötmetesse ja loodusvöönditesse, külastatakse botaanikaaia ilmajaama.

Kell 12.00 „Ilmast ja selle ennustamisest“ – Helve Meitern, Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna sünoptik. Ettekanne keskendub ilmale, ilmastikule ja kliimale ning vastab küsimustele, miks ilmast nii palju räägitakse, kuidas ilma ennustatakse ja kui pikalt saab ilma ette ennustada.

Kell 14.00 „Keskkonnaprobleemide nurjatus“ – Mihkel Kangur, ökoloog. Ettekanne käsitleb keskkonnaväljakutseid, nende keerukust ja võimalikke lahendusi ning arutleb nende valitsemise võimaluste üle koos kuulajatega.

Kell 16.00 „Vihmametsast kõrbesse. Taimede kohastumistest erinevates kliimavöötmetes ja loodusvööndites“ – Krista Kaur, TBA metoodik.

Külastajad saavad üritustel osaleda botaanikaaia sissepääsupiletiga. Tallinna Botaanikaaed on avatud iga päev kell 11.00–16.00.