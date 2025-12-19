Pühade ajal on kingituste tege­mise kõrval olulisel kohal annetuste kogumine ja annetamine – need on teod, mis näitavad hea­tahtlikkust, hooli­mist, teineteise toetamist ja tahet endast midagi abivajajatele anda.

Sellel ajal paistavad eredalt silma inimesed, kes soovivad teisi aidata ja mitte ainult rahaliselt, vaid panustades ka oma aega ja energiat. Heategevus ei ole alati hetkeline panus, vaid läbi aasta kestev pidev pühendumine. Suuremat tähelepanu saab see küll eriti jõuluajal: vabatahtlikud abistavad laste- ja turvakodusid, kogutakse annetusi kõigile neile, kes vajavad tuge ja korraldatakse tasuta jõuluüritusi.

Lastekodude toetus ja pühaderõõm

Vabatahtlik tegevus pühade ajal võib tähendada lastekodude kaunistamist, jõululaatade korraldamist, kingikampaaniate vedamist või mingil muul moel vabatahtlikult oma aja panustamist. Pühade ajal annetavad oma aega erinevate organisatsioonide vabatahtlikud üle Eesti, kuid loomulikult ulatub nende töö enamasti palju kaugemale kui ainult ühte perioodi aastas.

Üks kaalukamaid viise pühaderõõmu jagamiseks on toetada lastekodus elavaid lapsi ja erinevaid MTÜsid, kes tegelevad loomade abistamisega. Mitmel lastekodul on traditsioon korraldada lastekodulaste jõululaatasid, kus noored müüvad ise oma valmistatud käsitööd ja meeneid. Kui laatade periood on möödas, aga soov annetada püsib, saab toetuse saata ka otse lastekodudele, varjupaikadele ja teistele ettevõtmistele ning pakkuda ka pikaajalist tuge püsiannetusi tehes või kasutades regulaarselt annetustelefoni võimalust. Annetuse tegemine ei pea piirduma vaid ühe hetkega.

Lisaks korraldavad erinevad MTÜd ka jõuluoksjoneid, millel osaledes saab hankida mõnele lähedasele vahva jõulukingi, tehes samas head ja kinkides ise vastu rahalise panuse abivajajate heaks. Sellest saab topeltheategu. Näiteks erinevate suuremate ettevõtete korraldatavad annetuskampaaniate kaudu on võimalik valida välja konkreetse lapse kingisoov ning teha seeläbi suunatud annetuse – iga kingitus jõuab just selleni, kes seda vajab ja soovinud on. Ettevõtted, mittetulundusühingud ja üksikisikud saavad ühiselt toetada ernevaid sotsiaalprojekte, lastehoolekannet, loomi või teiste abivajajate toimetulekut.

Vabatahtlik töö pühade ajal

Pühade headus seisneb mitte ainult teiste aitamises, vaid ka saadud kogemuses, mida annetus ja vabatahtlik tegevus vastu pakuvad. Inimesed, kes panustavad oma vaba aega ja tähelepanu aitamisse, kes reaalselt panevad nö käed külge, kogevad sageli sisemist rõõmu, mis tuleneb teadmisest, et nad loovad headust ja abistavad neid, kes seda väga vajavad.

Heaolutunde tagab ju ka rahaline ülekanne või vajalike tarbeesemete annetamine ja kogumine, aga vahel ise kätt külge pannes võib saada hoopis vahetuma kogemuse ja ehk paneb see vaatama ka maailma erinevaid murekohti pisut vahetuma nurga alt.

Heategevus ei ole hetkeline panus, vaid läbi aasta kestev pidev pühendumine, aga tähelepanu saab see eriti pühade ajal.

Vabatahtlikuna saab pühadeperioodil panustada olenevalt asutusele mitmel moel: aidata korraldada jõuluüritusi, pakkida ja jagada kingitusi, aidata kogumispunktides või liituda heategevusfondide töö­rühmadega. Iga tunnike, mil ini­mene annab oma aega ja energiat, kasvatab võimet hoolida ja toetada neid, kes tuge enim vajavad.

Alati võib ka ise korraldada korjanduse mõne südamelähedase teemaga tegeleva ettevõtmise heaks. Tore mõte on näiteks oma sõpruskonna vahel teha kingituste asemel annetuste kogumine või mõnele MTÜle vajaminevate asjade korjandus ja see ühtse jõulukingina siis omakorda edasi kinkida.

Ühtne panus ja õnnis pühadetunne

Annetamine ja vabatahtlik tegevus loovad just pühade ajal tugeva ühtsuse tunde. Laatadel ja ka virtuaalsetel üritustel kohtuvad erinevad inimesed erinevate maailmavaadete ja huvidega, kes ei pruugi muidu kunagi ühes ruumis viibida – vanemad ja noored, abivajajad ja toetajad.

Tihti on ülesse kerkinud küsimus, et miks kiputakse annetama just jõulu ajal, mis saab pärast? Pühadeaegne headus ei peaks jääma vaid hooajaliseks žestiks, sellest võiks tekkida jätkusuutlik panus ja võimalusel ka hea harjumus, mis tõstab esile inimlikkuse, empaatia ja ühise vastutuse.

Iga annetus, olgu see materiaalse kingituse või aja näol, panustab kogukonna tugevamaks ja hoolivamaks muutumisse. Kui me toetame lastekodulapsi, osaleme jõululaatadel, kingime pühadeks aega ja tähelepanu, ei loo me lihtsalt ühekordset eduelamust, vaid kasvatame pigem harjumust ja järjepidevust jätkuvalt abistamiseks.