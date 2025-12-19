Jõulukuuse toomine perega koos riigimetsast on armas ühine väike seiklus ning hea võimalus koos väljas aega veeta. FOTO: Stanislav Moškov

Jõulukuuse toomine perega koos riigimetsast on armas ühine väike seiklus ning hea võimalus koos väljas aega veeta. FOTO: Stanislav Moškov

Taas on saabumas aeg, mil kõigil on võimalus võtta ette retk riigimetsa, et tuua omale pühadeks jõulu­puu. Kuuske võib riigimetsast võtta neist kohtadest, kus sel pole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektri­liinide ja vana metsa alt.

Nagu varasematelgi aastatelgi, on kuusevõtuks sobiva koha leidmisel abiks RMK äpp ja koduleht rmk.ee/kuuseke. Nii mobiilirakendusest (NB! Uuenda äppi enne metsa minekut) kui ka kodulehelt leiab veebikaardi, mis positsioneerib kuuseotsija asukoha ning näitab lähimaid kohti, kust jõulupuud võib langetada. Sobiva paiga otsingul tuleb kindlasti silmas pidada, et kuuske on lubatud riigimetsast võtta teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt.

Kaart võib küll vahel sobiliku paigana kuvada ka metsanoorendikuga alasid, kuid sealt jõulupuud võtta ei tohi (v.a kraaviperv või liinialune maa). Noorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on seal korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused.

Kuuske ei tohi võtta looduskaitsealusest metsast. Kaitsealad ja alad, kust jõulupuud võtta ei tohi, on riigimetsa kaardil tähistatud pruuni tooniga ja on piiritletud. Kaitsealad on looduses ka valdavalt siltidega tähistatud.

Kuuse eest tuleb tasuda enne selle maha võtmist, kasutades mobiili- või pangamakset. Makset tõendav SMS või maksekorralduse kinnitus peaks metsas kaasas olema. Mobiiliga on võimalik kuuse eest maksta 31. detsembrini k.a.

Puude hind ei ole muutunud 2008. aastast. Kuni meetrine jõulupuu maksab 3 eurot, 1–2-meetrine 8 eurot ning 2–3-meetrine 13 eurot. Osta saab ka kõrgemaid kuuski, mille hinnad on välja toodud RMK kodulehel.

Võimalust omale ise riigimetsast jõulupuu tuua pakub RMK juba aastast 2008. Ühtlasi on see hea võimalus võtta ette pere või sõprade seltsis mõnus retk loodusesse ja uudistada talvist metsaelu.

Eelmisel aastal toodi riigimetsast ligi 9000 jõulupuud. Ka tänavu kingib RMK riigimetsast toodud jõulupuu asenduskodudele ja mitmetele ühiskondlikele asutustele.

Kuuseost aitab lapsed metsa

Igaüks, kes toob riigimetsast jõulupuu, annab oma panuse laste loodusharidusse – RMK suunab jõulukuuse müügist teenitud samaväärse summa järgmisel kevadel spetsiaalsesse haridusprogrammi.

Eelmise aasta jõulupuu eest teenitud tulu eest pakub RMK alates 24. novembrist kuni detsembri keskpaigani erinevates külastuskeskustes spetsiaalset haridusprogrammi „Jõulupuu lugu“. Tegemist on lasteaia- ja koolilastele suunatud programmiga, millest saab eeldatavasti osa ligi 5000 last. Huvi „Jõulupuu loo“ vastu oli väga suur, nii et registreerudes täitusid kohad paari päevaga. →

HEA TEADA

Kuuske valides järgi lihtsaid reegleid:

Riigimets, kust võid oma jõulupuud otsima minna, on tähistatud tumerohelisega. Kaitsealad ja alad, kust jõulupuud võtta ei tohi, on märgitud pruuniga. Heleroheline on eramets, sealt tohib kuuske võtta vaid kokkuleppel omanikuga. Sinisega on kaardile kantud elektriliinid, mille alt võib samuti kuuske võtta. Täpne kaart on leitav RMK kodulehelt.

Võta puu vaid sealt, kus tal ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt.

Keelatud on jõulukuuske raiuda metsanoorendikust.

Jõulukuuske ei tohi võtta kaitsealalt.

Elektriliinide alt kuuske valides jälgi, et valitud puu latv oleks elektriliinist vähemalt 3 meetrit madalam. Elektriliini läheduses liikudes ole tähelepanelik, et torm poleks liinijuhtmeid maha murdnud.

Puu eest hoolitsemine:

Kui oled puu metsast koju toonud, aga ei plaani seda veel kohe ehtida, hoia kuuske jahedas kohas, näiteks rõdul või garaažis. Nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske.

Ära unusta, et kuusk vajab värskuse säilitamiseks vett. Kuusetüve lõikepind peab olema kogu aja vees, sest kuivale jäädes moodustub kuuse alla vaigust kork ning puu ei võta enam vett sisse ka siis, kui nõu uuesti veega täita.

Kui niisugune olukord on juhtunud, tuleb kuusepuu jalast välja võtta ja lõigata tüvi paari sentimeetri jagu lühemaks. Tasub ka arvestada, et esimesel ööpäeval vajab jõulukuusk vähemalt kaks liitrit vett, edaspidi kulub umbes liitrijagu vett päevas.