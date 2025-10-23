Riigipea Alar Karis rõhutas Ameerika Ühendriikides Yale’i ülikoolis rahvusvahelisele õigusele keskendunud avalikul loengul vajadust tuua põhimõtted meie poliitilistesse aruteludesse nii riiklikul, piirkondlikul kui rahvusvahelisel tasandil.

„Rahvusvaheline õigus ja õiglus, riikidevahelised sõbralikud suhted, rahvaste enesemääramisõiguse austamine, inimõiguste ja põhivabaduste edendamine, vaidluste rahumeelne lahendamine ning suveräänne õigus enesekaitsele – need kõik on liiga olulised, et neid ootele panna,“ tähendas president Karis.

„Ühiselt kokkulepitud ja koos järgitavad reeglid annavad meie olemasolule kindluse ja ennustatavuse ning vähendavad hõõrdumist rahvusvahelistes suhetes. Kõige tähtsam vastumeede on enesekindel ja teadlik ühiskond, kes mõistab, mis toimub, teab, kuidas reageerida, ega lase end sellest liigselt häirida,“ märkis riigipea.

Venemaa agressioonist kõneldes märkis president Karis, et tegemist ei ole mitte kahe riigi vahelise võitlusega, vaid kaalul on palju enamat. „Kaalul on praegune maailmakord ja selle põhimõtted. Lääne väärtussüsteem, mis on seni paljusid rahvaid innustanud, meie eluviis ja maailmavaade, mis võidakse segi paisata,“ ütles president Karis.

„Venemaa ohustab demokraatlikku maailma tervikuna, mitte ainult Euroopat või mõnda temaga piirnevat riiki. See on põhimõtteline vastasseis, mille kaotamine võib inspireerida teisi, kes otsivad võimalusi demokraatliku maailma õõnestamiseks ja naeruvääristamiseks. Me oleme selles pingelises, konfliktiderohkes olukorras koos. See, mis on kaalul Euroopa jaoks, on kaalul ka Ameerika jaoks,“ lausus riigipea.

„Kaalul on ideaalid ja põhimõtted, mis on kirja pandud USA iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseadusesse ning õiguste deklaratsiooni, mis on omakorda inspireerinud Euroopa rahvaid ja suunanud demokraatia arengut,“ tähendas president Karis.

Lisaks rahvusvahelisele õigusele ja õiglusele kõneles riigipea tehnoloogiarevolutsioonidest, tuues eeskujuks Eestis 90-ndatel käivitunud Tiigrihüppe ja sel aastal käivitunud tehisaru haridusprogrammi gümnaasiumites. „Oleme arvutist ja internetist teinud oma sõbra ja kiirendi, nüüd peaks tehisaru kasutamise oskus saama elukestva õppe põhiosaks. Eesmärk on anda kodanikele võimalus kujundada, kuidas tehisaru kasutatakse, mõelda kriitiliselt, tegutseda loovalt ja jääda uudishimulikuks. Kui see meil õnnestub, ei suhtu me tehisarusse kui vaenlasse, vaid võtame teda kui partnerit, kes aitab meil ehitada arukamat, õiglasemat ja inimkesksemat ühiskonda.

President Alar Karis on koos abikaasa Sirje Karisega ning kultuuriminister Heidy Purga ja Eesti loomemajanduse delegatsiooniga 21.-25. oktoobrini visiidil Ameerika Ühendriikides New Yorgis. Nad osalevad ka kahel Carnegie Hallis toimuval Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud kontserdil. Edasi suundub riigipea koos äridelegatsiooniga kuni 29. oktoobrini Chicagosse, kus peab Chicago ülikoolis samuti kõne. Visiidil osalevad ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ja Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik.