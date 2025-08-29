Esileht / Prangli kool kestab kuni jätkub õpilasi
Kultuur 17 tundi tagasi HÜM
Pildil Prangli koolipere. Tagareas seisavad Siim ja õpetaja Mari Roos; keskmises reas õpetaja Siiri Piirisaar ja Elis-Marii; ees Andreas, Kristo, Marta Liisa, kooli plakatit hoiab Joosep. FOTO: erakogu

Prangli kool alustab õppeaastat kuue õpilasega, kellest kolm õpivad neljandas klassis, kaks seitsmenda ja üks üheksanda klassi õpilane moodustavad liitklassi.

Nagu eelmiselgi õppeaastal on koolis viis õpetajat kokkukahe ja poole  ametikohaga. Esimest koolipäeva, tarkusepäeva, tähistatakse tavapäraselt õues, kuhu on oodatud ka kõigi õpilaste vanemad.

„Kahjuks lähiaastatel õpilaste arvu suurenemist ei julge prognoosida. Kui saarele tuleksid elama noored, kes siin toime tulevad, siis jätkuks kooli ka õpilasi,“ arvab koolijuht Tiina Piirisaar, kes on Prangli koolis töötanud alates 1984. aasta sügisest, 20 aastat õpetajana, edasi koolijuhi ja õpetajana. Harjumaa väikseima kooli sulgemist koolijuht koolipidaja ehk Viimsi valla poolt ei karda – kooli kaitseb väikesaarte seadus.

