Kollaste kummikute poolest tuntud Loode-Eesti elamusfestival kestab terve oktoobrikuu ja lõpeb 2. novembril. Kuu vältel toimub valdavalt Harjumaal enam kui 50 üritust.

Tänavu toimub enim sündmusi Saue ja Lääne-Harju vallas, kuid üritusi toimub ka Keilas, Harku vallas ja Lääne-Nigula vallas.

Porikuu festivali avapäeval, 4. oktoobril, kujunesid populaarseks nii kaneelisaiakeste ralli, laternamark kui ka päikeseloojangul alanud Marek Sadama kontsert.

„Festival algas mõnusas rütmis, kaneelisaiade ja hea muusika saatel. Sügisel tasub Loode-Eestisse tulla – ees on ootamas kontserdid, etendused, matkad, töötoad ja saab nautida kohalikke maitseid,“ ütles festivali peakorraldaja Tarmo Sillaots, kelle sõnul väärtustab festival kogukonnaüritusi, mõnusat koosolemist ja looduses liikumist.

10. oktoobril algab registreerumine Loode-Eesti meisterkoka võistlustele. Võistelda saab individuaalselt või tiimina, registreerumine festivali kodulehel ja Facebookis. Meisterkokk selgitatakse välja 1. novembril Laitses.

Nädalavahetusel nii mõndagi põnevat

Kui vaadata algava nädalavahetusi sündmusi, siis leiab valikust nii muusikat, maitse-elamusi kui liikumist.

Praegusest kuni 18. oktoobrini saab osaleda Vasalemma kogupere seiklusorienteerumises, mis tutvustab piirkonna põnevaid kohti, ajaloolisi hooneid, infotahvleid ja skulptuure läbi seiklusliku võtme. See sobib ka lastega peredele ning pensionäridele. Iga inimene saab minna endale sobival ajal seiklema, alustada ja lõpetada endale sobivas kohas. Lisainfo: seiklusministeerium.ee.

Paldiski põnevasse ajalukku ja Pakri poolsaare maalilisse loodusesse saab sukelduda audiogiidiga, mille saab omandada, kui laadida alla tasuta Navicupi rakendus, otsida seal üles „Paldiski audioguide“ ning osta meelepärane pilet. „Iga sõna, iga lugu on siin põhjaliku ja detailse uurimistöö tulemus. Professionaalne esitus koos hoolikalt valitud heliefektidega loob täieliku kohaloleku tunde,“ reklaamivad tegijad. Üks marsruut sobib jalutuskäiguks, teine autoga ringi sõitmiseks.

10. oktoobril kell 19 algab Klooga lasteaia parklast laternamatk, kus räägitakse ühest süngeimast tahust Eesti ajaloos – Klooga koonduslaagrist ja selle verisest lõpust. Matk kestab u 2,5 tundi ja on u 7 km pikk.

Laupäev: kõrvitsapidu, külalood, etendused ja kontserdid

11. oktoobril kell 12.00–14.30 toimub Matkafy laternamatkade ekskursioon Murru vanglas, algusega väravast ja kulgemisega suuresti mööda endise vangla siseruume. Käsitletakse ka Rummu asula kujunemislugu ning tänapäeva. Matka pikkus on u 6 km.

Kell 11–16 toimub Tuula mõisa rohtaias kõrvitsapidu – küpsenud kuldkollaseid kõrvitsad ootavad ostjaid. Mõisa köök pakub kõrvitsast valmistatud soolaseid ja magusaid roogasid ja hoidiseid. Lastel on võimalus sõita Tuula mõisa talli hobustega. Kell 12 tuleb külla Miku ja Manni lasteteater.

Jõgisoo seltsimajas toimub kell 12 Von Glehni teatri lasteetendus „Kuidas kuningas kuu peale kippus” – vana pärsia muinaslugu ahnusest ja edevusest.

Kell 15 kõlavad Harju-Madise kiriku kabel-galeriis Madise küla elanike ette loetud külalood, mida saadavad muusikalised vahepalad Marju Riisikampi esituses.

Kell 18 kutsub Amandus Adamsoni ateljeemuuseum Paldiskis muusikaõhtule, kus kõlavad heliloojate Byrdi, Frobergeri ja Bachi teosed, jällegi tunnustatud klavikordimängija Marju Riisikampi esituses.

Kell 18 saab Hüüru mõisas näha lavastust „Mäng armastusega” ja osaleda vestlusõhtul Margus Abeliga „Meenutades Ervinit”.

Samuti kell 18 toimub Padise Kastellis Getter Jaani kontsert, kus kõlavad nii tuttavad hitid kui ka uuem looming.

Hatu mõisas toimub kell 14–19 naiste inspiratsioonipäev.

Pühapäev: kohvirännak, lavendlikasvatus, loomapark ja saun

Igal pühapäeval avab Hatu mõis festivali raames oma uksed, et pakkuda kohvisõpradele maitserännakut erikohvi maailmas. Kohvigurmaanist mõisahärra pakub kohvi kõrvale ka mõisaköögi hõrgutisi. Igal nädalal on tähelepanu all uus kohvimaa, 12. oktoobril on fookuses Kolumbia: puuviljane ja šokolaadine.

Kurkse Hobumatkad rõõmustavad kõiki väiksemaid ja suuremaid huvilisi vankrisõidu ja ratsutamisega. Hobuvankris hoiab vahvat meeleolu lõõtspilliga sõber, Eesti tuntumate lugudega, kes soovib ja oskab saab kaasa laulda.

Rätsepa turismitalu loomapargis saab jalutada sõbralike taluloomade keskel ja tutvuda eksootiliste tegelastega. Külastajatel on võimalus loomi toita ja silitada. Kollaste kummikutega tulles saab loomaparki tasuta! Avatud on ka Rätsepa suvekohvik.

Sootsu Lavendel on Eesti suurima pindalaga lavendlikasvatustalu, kus lavendli väärindamisega valmivad erinevad põnevad tooted. Pühapäeval saab veel korjata kimbukese lavendleid ja tutvuda peremehe leiutatud põnevate seadmetega.

Kell 12–19 saab Uneallika puhketalus rännata unenäo ja reaalsuse piiril ning nautida Kadi Grassi maalinäitust. Kunstnik räägib oma teoste loomisest ja kogemustest teadliku unenägemise maailmas. Avatud on kohvik.

Kell 13 algab Türismäe talus koolitus, mille käigus tutvustatakse taimi, mida just oktoobrikuu jooksul on kõige mõistlikum korjata – olgu selleks siis marjad, juured või käbid. Osalustasu 10 eurot.

Parvsaun Klooga Kosk kutsub kell 13–16 kõiki tasuta sauna. Kell 16 algab saunarituaal ainult naistele, piletid Fientast.

Festivali raames pakub Peetri Tolli tavern Paldiskis lisaks külmrelvade näitusele ka atmosfäärilist lillefotoala sisehoovis.

Porikuu festival kutsuti 2018. aastal ellu Loode-Eesti turismi ja kogukonna tunde elavdamiseks. Festivali korraldab MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, hoogu annavad Lääne-Harju vald, Saue vald ja Keila linn.

Festivali programmi leiab kodulehelt www.porikuu.ee ja lisainfot Facebookist.

HEA TEADA

Porikuu festivalil on teiste sündmuste seas kavas:

InBoili kontsert Kumna kultuuriaidas;

Mike Wheeleri (USA) kontsert Laitses;

hingedepäeva kontsert „Sa oled vari“ Harju-Madise kirikus;

Martna sügislaat;

Padise seiklusorienteerumine;

Harjumaa muuseumi eestvedamisel jalutuskäik pimeduse varjus;

peredele sügispärja või maalimise töötoad;

festivali lõpuüritusel Laitses öökardisõit ja õudusfilmide õhtu.