Teisipäeva, 14. oktoobri õhtul kella 17 paiku tegutsesid tavapatrullist suuremad politseijõud Vääna-Jõesuu ja Türisalu vahele jäävas mereäärses metsas. Märgata oli 4–5 autot, neist kaks olid julgestuspolitsei või eriüksuse masinat, politsei tavaliste eraldusmärkideta. Mundrikandjaid oli autode lähedal vaid 3–4, rohkem võis neil metsas olla.

Kuna nimetatud piirkonnas kedagi ei ela, seega oli välistatud koduvägivald, uuris Harju Elu, mis politseioperatsioon teoksil oli? Selles piirkonnas on varemgi politsei sekkumist nõudnud sündmusi juhtunud – nii oli see metsane ala kurjategijatele kohtumispaigaks, seal on maasse peidetuna vahetanud narkootikumid omanikku, mõned aastad tagasi leiti metsast surnuna mõned päevad varem kadunud eakas naine.

Harju Elu tegi päringu politseisse. Vastab Põhja prefektuuri operatiivjuht Lea Bärenson:

Eile (teisipäeval, 14. oktoobril – toim) kell 15.04 andis 56-aastane mees politseile teada, et ta kaotas Harku metsas tulirelva. Mehel on kehtiv relvaluba ja tegemist oli seadusliku relvaga. Politsei kontrollis eile piirkonda kaasates kaks koerapatrulli, demineerijad ja kriminalistid, kuid see tulemust ei andnud. Täna hommikul alustas politsei taas otsingutega. Politsei eesmärk on leida relv võimalikult kiiresti üles ja takistada selle sattumist võõraste kätte, et vältida võimaliku ohu teket.

Kui keegi peaks relva leidma, siis palume seda mitte puutuda ja helistada koheselt hädaabinumbril 112.