Pirita Majandusgümnaasium tähistas 5. detsembril kauaoodatud aatriumi, moodsa tehnoloogiamaja ja renoveeritud õpperuumide valmimist.

„Pikalt oodatud aatrium on kujundatud kooli keskseks ruumiks – see on avar ja valgusküllane kohtumispaik, mis loob võimalusi ühiseks õppimiseks, esinemisteks, näitusteks ja kogukonna sündmusteks,“ sõnas kooli direktor Toomas Pikhof. „Koos uue tehnoloogia õppehoone ja renoveeritud klassiruumidega toetab uus ruumiprogramm kooli eesmärki pakkuda nüüdisaegset, loovat ja inspireerivat õpikeskkonda.

„Pirita Majandusgümnaasiumi juurdeehitus oli tehniliselt nõudlik, sest tööd toimusid kogu aeg tegutsevas koolikeskkonnas,“ lausus Ehitus5ECO ehitusjuht Andres Voorand. „Meie meeskonna jaoks oli võtmetähtsusega koostöö kooli ja tellijaga – ainult tänu täpsele planeerimisele, paindlikkusele ja vastastikusele mõistmisele suutsime tagada, et ehitus ei segaks õppetööd ning uus saal ja T-korpus ning olemasoleva koolihoone renoveeritavad ruumid valmiksid kvaliteetselt ja tähtajaks.“

Avamispäeva kroonis PMG raamatukoguhoidja ja kirjaniku Margit Sarapiku spetsiaalselt selleks puhuks loodud muusikaline lavastus „Tänapäeva reliikvia“, mis tõi kolmel õhtul lavale Pirita vaimu eri ajastutes ning kõnetas noorte väärtuskonflikte läbi mängu, ajaloo ja loovuse. Lavastuses astus üles ligi 100 õpilast ning selle kunstilised lahendused lõid Eesti teatri- ja muusikamaastiku professionaalid.