Pirita noortekeskus kolis linnaosa südamesse Pirita Keskuse teisele korrusele (Merivälja tee 24). Uue kodupaiga pidulik avamine toimub sel reedel noortepärase programmiga.

Senisest Pirita-Kose noortekeskusest on saanud Pirita noortekeskus ning nagu nimigi, on uus asukoht võimalikult keskne, et olla ligipääsetav maksimaalselt paljude laste ja noorte jaoks.

„Noortekeskus tuleb noortele lähemale, jäädes paljude jaoks käiguteele. Uus keskus on lähemal koolidele, raamatukogule, teistele asutustele. Selle lähedal peatuvad kõik Piritat läbivad bussiliinid, boonuseks on ka spordiklubi ja toidupoe paiknemine samas majas ning vaba aja keskuse asukoht teisel pool teed,“ toob Pirita linnaosa vanem Ivan Lavrentjev välja uue asupaiga eelised. Samuti loodab ta, et uude keskusse leiavad tee ka endist Mähe noortekeskust külastanud lapsed, sest asukoht on neile lähemal kui oli Pirita-Kose.

Kuivõrd praeguseks tegevuse lõpetanud Mähe ja Pirita-Kose noortekeskuste külastatavus oli pigem vähene, on soodsas asukohas uksed avanud keskuse eesmärk külastuste arvu märgatavalt kasvatada.

Pirita Vaba Aja Keskuse juht Krista Dreger tunnistab, et nii nagu teistes linnaosades, võiks ka Pirital olla üks noortekeskus. „Uues asukohas on hea oodata oma huviringi, trenni, bussi või vanemate autot. See võiks olla noortele nagu kolmas kodu,“ usub Dreger, lisades, et kindlasti on soov suurendada koostööd linnaosa koolidega.

Uues keskuses on kolm põhilist ala – loominguline ala, spordi- ja vabaajategevuste ala ning vaikne ala lugemiseks ja kodutööde tegemiseks. Jätkub ka huvitegevuste programm.

Pirita-Kosel asuva ja renoveerimist vajava Rahvakooli tee 3 hoone edasine saatus ei ole veel lõplikult otsustatud. Linnaosa valitsus on pidanud läbirääkimisi mitme linnaasutusega ning kaardistanud nende huve ja vajadusi. Eesmärk on leida hoonele funktsioon, mis arvestaks nii linna ülesannete kui ka kogukonna huvidega. Kuni oktoobri lõpuni jääb maja Pirita Linnaosa Valitsuse kasutusse, kuivõrd majas saab paiknema üks kolmest Pirita valimisjaoskonnast.

Stardipidu esimese koolinädala lõpus

Millal? 5. septembril kell 15-18 Pirita Keskuse II korrusel

Kellele? Eelkõige noortele, nende sõpradele ja peredele

Mis on plaanis? Riimimise töötuba ja fännipildid koos sämiga, DJ, karaoke, drooni töötuba, kahoot, fotobox, auhinnaloos, bingo jm.

Üritus on tasuta!