Pirita kloostri varemed on nüüdsest advendi nädalalõppudel ja jõulupühadel avatud tasuta

Alates käesolevast aastast pääseb Pirita kloostri varemetesse ja ajaloolisele kalmistualale advendinädalavahetustel ning jõulupühadel ilma piletita, et kohalikud elanikud ja linnaosa külalised saaksid imetleda jõulupuud.

„Tasuta külastuspäevadega soovime suurendada nii piritalaste kui linna külaliste ligipääsu ajaloolisele kultuuri- ja puhkealale ajal, mil huvi selliste paikade vastu on tavapärasest suurem,“ sõnas Pirita linnaosa vanem Ivan Lavrentjev. „Seni on linnaosas olnud absurdne olukord, kus kaunistatud jõulupuu nägemiseks pidi piletiraha välja käima. Nüüd on see olukord lahenduse saanud.“

Piletita sissepääs aitab luua inimestele täiendavaid võimalusi tasuta vaba aja veetmiseks ning lubab kõigil soovijatel jalutada advendi- ja jõuluajal kloostri ainulaadses keskkonnas ja saada osa pühademeeleolust.

Pirita linnaosavalitsus paneb külastajatele südamele, et tegemist on nii kultuurilooliselt kui ka religioosselt olulise paigaga, kuhu aega veetma tulles on oluline käituda lugupidavalt ja säästvalt ning teisi külastajaid häirimata.

Pirita kloostri varemetepark on külastajatele tasuta avatud:

I, II, III ja IV advendi nädalavahetustel – laupäeval ja pühapäeval

jõulupühadel 24.–26. detsembril

Sel aastal on prii sissepääs varemetesse alates pühapäevast, 30. novembrist, mil seal toimub ka tasuta jõululaat ning ansambli Noorkuu kontsert. Sündmus algab kell 15 ning kulmineerub Noorkuu lavale astumisega kell 18.

Teistel külastuspäevadel kehtib piletihind 3 eurot. Pirita kloostri varemete ja ajaloolise kalmistu alale sissepääsu reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2023 korraldus nr 528.