PILTUUDIS / Viimsis avati 121 kohaga Pärnamäe lasteaed

Õues ootavad lapsi ka istutusalad, kus lapsed saavad ise taimi kasvatada ja kasvamist jälgida. FOTO: Tiit Mõtus

3. septembril avas uksed MLA Viimsi lasteaiad alla kuuluv Pärnamäe lastead, hoone rajamisel tehtud tööde maksumus ületas 4 miljonit eurot.

Viimsi vallas on kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate lasteaiakohtade arv nüüd 910. „Piisava arvu lasteaiakohtade tagamine on olnud vallavalitsuse üheks olulisemaks prioriteediks ja nii sündis ka otsus rajada lasteaiamaja Pärnamäele,“ ütles vallavanem Illar Lemetti. Pärnamäe lastaiamajas käiva 121 lapse eest peab hoolt 26 töötajat. Õueski ootavad lapsi mitmekülgsed tegevusvõimalused ning rohelust lisavad istutusalad. /HE