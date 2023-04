Tänavune kevad on täiesti keskmine – ei hiline ega varajane. Ehk varased kevaded on meid lihtsalt ära rikkunud, arvama pannud, et kevad peabki vara tulema. Tänavune kevad tuli õigel ajal, ka sooja on parajalt.

Nii kõneleb Juhani Puukooli Harku istikuäri aednik Maris Jakobson. Ja naeratab siis: „Järelikult on aeg uus aiahooaeg avada. Kui kulu rehitsetud, tuleb istutama hakata. Eriti seal, kus maa kiiresti ära kuivab. Praegu on istikute pungad veel väikesed, mullas parajalt niiskust. Parim aeg erinevate puude ja põõsaste istutamiseks.“

Igal kevadel on Juhani puukool oma klientidele midagi uut ja huvitavat pakkunud.

Ega seegi kevad erand ole

„Praegu on viljapuude istutamise aeg. Kuna inimesed on viimasel ajal tundnud huvi rohkem madalakasvuliste viljapuude ehk kääbuspuude vastu, siis neid meil ongi sel aastal rohkem pakkuda. On kääbuskirsse, kääbuskasvulisi virsiku- ja aprikoosipuid, kääbusalustele poogitud pirnisorte,“ räägib aednik, lisades, et kääbusvormidel on mitu eelist võrreldes tavaliste puudega.

Kääbusvormide eest on mugavam hoolt pidada, näiteks oksi lõigata, saaki koristada – kääbusvormi kõrguseks on reeglina vaid paar meetrit. Ka hakkavad kääbusvormid varem vilja kandma. „Kui tavaliselt tugevakasvulisele alusele poogitud ‘Emma Leppermann’ viljub viiendal-kuuendal aastal, siis kääbusalusele poogituna juba kolmandal-neljandal aastal, vahe on märgatav,“ toob Maris Jakobson näite rohkem kui sajand tagasi aretatud ploomisordi kohta, mis siiamaani on meie aednike üks lemmiksorte ja nüüd ka kääbusvormina saadaval.

Juhani puukoolil on pakkuda neli kääbusalusel pirnipuu sorti. „Kääbusvorm ongi ehk kõige olulisem pirnide puhul – pirnipuud kasvavad reeglina kõrgeks. Aga nüüd on kääbusvormid olemas – kõik head ja tuntud pirnisordid – ‘Suvenirs’, ‘Pepi’, ‘Dessertnaja’ ja ‘Mramornaja’,“ kõneleb aednik.

Järelikult on aeg uus aiahooaeg avada. Kui kulu rehitsetud, tuleb istutama hakata. Eriti seal, kus maa kiiresti ära kuivab. Praegu on istikute pungad veel väikesed, mullas parajalt niiskust.

Uudiseks aiahuvilistele on ka põõsaskirss ‘Carmine Jewel’. See Kanadast pärit luuviljaline kasvab kuni kahe meetri kõrguseks kompaktseks ja dekoratiivseks põõsaks, annab head saaki, on väga külma- ja haiguskindel. Viljad valmivad nagu kirsil ikka – juuli teises pooles.

Uued on ka magusa kirsipuu istikud ‘Sweetheart’ ja ‘Stella’. Mõlemad sordid on pärit samuti Kanadast, kasvavad 2–3 meetri kõrguseks ja sobivad väga hästi meie külmemasse kliimasse. Viljad valmivad juulis, on ilusad tumepunased mahlased ja väga hea magusa maitsega. Isetolmleja sordina ei vaja kumbki sort enda kõrvale teist maguskirsi sorti. Pisikesse aeda piisab ka ühest puust.

Sööjasõbralikud tikrid ja valge mänd

Uuendused on teinud aiapidaja elu lihtsamaks. Aretatud ja müügil on tikrisort, millel pole ogasid. Uue sordi nimi on ‘Pax’. „Nii et ostja võib küsida taime nime või ostjasõbralikkuse järgi, saame aru,“ naerab Maris Jakobson. Suur on sel aastal ka rododendronite valik, ette kasvatatud nii Hollandis kui Eestis.

Fotod Ülo Russak

„Inimesed on hakanud maailmas palju ringi käima, avastanud enda jaoks ka seni meil vähetuntud magnoolia. Neid kauneid, varakevadel õitsevaid taimi on palju liike, osad saavad ka meie kliimas hästi hakkama. Selle pärast on meil nüüd pakkuda ka senisest suurem sortiment erinevaid magnooliaid,“ kõneleb aednik.

Meelehead rohenäppudele

Koroonaaeg, mil inimesed vähe väljas käisid, pani paljud rohkem ka tarbeaiandusega tegelema. „Küsiti palju ettekasvavatuid salati-, tomati- ja kurgitaimi. Ega meil alati anda olnud. Nüüd aga oleme kattelooride alla neid kõvasti kasvama pannud, kokku 140 erinevat nimetust. Kõige rohkem on tomateid, neid on umbes poolsada sorti. Peaks jaguma ka kõige nõudlikumale maitsele,“ näitab aednik katteloori all mullast pea välja pistnud taimehakatisi.

Mõne nädala pärast peaksid needki olema ostmis- ja istutusvalmis. Juhani puukooli outlet‘is ehk odavas väljamüügis saavad peatselt olema ilupuud, mille puukool on kasvatanud mõne haljastusprojekti tarvis, aga väikese defekti tõttu pole mõni puuke allee- või linna pargipuuks sobinud. Need istikud tulevad müüki kuni 70% hinnaalandusega.

„Sel kevadel peaks ka kõige nõudlikum huviline meilt midagi leidma,“ kinnitab Juhani Puukooli Harku istikuäri aednik Maris Jakobson.