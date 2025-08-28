Kui plaanid oma õnne proovida online kasiinodes, on oluline mõista maksukohustusi ja õiguslikke nüansse. Eesti maksusüsteem võib esmapilgul näida segane, kuid õigete teadmistega saad vältida ebameeldivaid üllatusi.

Eesti litsentsiga kasiinod on maksuvabad

Hea uudis on see, et Eestis litsentseeritud online kasiinodes saadud võidud on täielikult maksuvabad. See tähendab, et kui mängid kasiinos, millel on Maksu- ja Tolliameti väljastatud tegevusluba, siis ei pea oma võitudelt makse maksma. Maksukohustuse täidavad kasiinooperaatorid ise, kes maksavad hasartmängumaksu kõigist tehtud panustest.

Eesti tulumaksuseaduse järgi on korraldusloa või registreeringu alusel läbiviidud hasartmängu võidud maksuvabastatud. See erand kehtib ainult juhul, kui mängid seaduslikult tegutsevates ettevõtetes, mis on läbinud kõik vajalikud kontrollid ja saanud ametliku tegevusloa.

Hasartmängumaksu määrad operaatoritele

Kuigi mängijad ise makse ei maksa, tasuvad kasiinooperaatorid märkimisväärseid summasid riigile. Kaughasartmänguna korraldatavad online kasiinod peavad maksma kuus protsenti kõigist tehtud panustest, millest on maha arvatud võidud. See tähendab, et mida rohkem inimesed mängivad, seda rohkem riik maksutulu saab.

Füüsilistes kasiinodes on maksumäärad veelgi kõrgemad. Iga mängulaua eest tuleb maksta ühe tuhande nelisaja kuue euro suurust kuumaksu, mänguautomaatide puhul on see kolmsada eurot automaadi kohta pluss kümme protsenti panustest. Loteriide puhul on maksumäär kahekümend kaks protsenti piletite müügist saadud summast.

Välismaa kasiinodes pead maksma tulumaksu

Olukord muutub märgatavalt keerulisemaks, kui otsustad mängida välismaa kasiinodes, millel puudub Eesti tegevusluba. Sellistest kasiinodest saadud võidud tuleb deklareerida tuludeklaratsioonis ja nendelt tuleb maksta kahekümneprotsendiline tulumaks.

Seadusest lähtudes peavad Eesti elanikud maksustama kõiki hasartmänguvõite, mis on saadud litsentseerimata operaatoritelt. See kehtib sõltumata sellest, kas tegu on Curacao, Malta või mõne muu riigi litsentsi alusel töötava kasiinoga. Oluline on meeles pidada, et mängijaid ennast ei karistata selliste kasiinodes mängimise eest, kuid maksukohustus siiski tekib.

Maksuvabastuse erandid ja piirangud

Isegi Eesti litsentsiga kasiinodes võib tekkida maksukohustus, kui kasiinovõidud moodustavad suurema osa sinu sissetulekust. Kui maksuamet leiab, et hasartmängudest on saanud sinu peamine tuluallikas, võidakse neid pidada ettevõtlustuluks ja vastava maksuga koormata.

Samuti ei kehti maksuvabastus võitudele, mis saadakse näiteks teleekraanilt, külalaadadel või muudel sündmustel, kus korraldajal puudub kehtiv hasartmängulitsents. Sellistel juhtudel tuleb võidud samuti deklareerida ja nendelt tuleb maksta tulumaks.

Eesti elanikud välismaal

Kui oled Eesti kodanik, kuid elad püsivalt teises riigis, kehtivad sulle selle riigi maksueeskirjad. See tähendab, et pead järgima sihtriigi seadusi nii kasiinovaliku kui ka maksustamise osas. Turistina võid jätkata mängimist Eesti kasiinodes, kuid mõned riigid võivad piirata ligipääsu välismaal registreeritud hasartmänguplatvormidele.

Eriliselt tuleb ettevaatlik olla riikides nagu Ameerika Ühendriigid, kus võidud võidakse kohalike seaduste järgi maksustada olenemata sinu kodakondsusest. Seepärast tasub enne suurematele summadele mängima asumist tutvuda sihtriigi maksureeglitega.

Hasartmängumaksu kasutamine

Hasartmängumaksust saadud tulu ei jää lihtsalt riigikassasse, vaid suunatakse sihtotstarbeliselt erinevatesse valdkondadesse. Peamised kasusaajad on haridus, sport ja tervishoid. Lisaks rahastatakse programmide abil hasartmängusõltuvuse ennetamist ja sellega seotud probleemide lahendamist.

Viimase kümne aasta jooksul on online kasiinode hasartmängumaksu laekumine kahekordistunud, jõudes ligi 22 miljoni euroni aastas. Suurem osa sellest tulust pärineb välismaistelt operaatoritelt, kes on registreerunud Eestis soodsa maksukeskkonna tõttu, kuid teenindavad põhiliselt teisi turge.

Maksevõimalused kasiinodes

Tänapäeval on kasiinos mängijatel saadaval erinevad makselahendused, mis muudavad mängimise veelgi mugavamaks. Eriti populaarne on mobiilimaksu casino, mis võimaldab teha ülekandeid otse nutitelefoni kaudu. Mobiilimaksed pakuvad lisaturvalisust, kuna panga andmeid ei pea sisestama otse kasiino veebilehele.

Mobiilimaksed toimivad sarnaselt tavalistele pangaülekannetele, kuid on märgatavalt kiiremad ja lihtsamad kasutada.