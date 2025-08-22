Omavalitsusportaal (OVP), mis pakub kohalikele omavalitsustele kaasaegset ja ühtset infoteenuse platvormi, on kiiresti populaarsust kogumas. Tänaseks on OVP-ga liitunud juba 40 omavalitsust.

Esimesed tosin omavalitsust on oma uued kodulehed ka avalikustanud. Need on:

Peipsiääre vald, Rae vald, Märjamaa vald, Sillamäe linn, Haljala vald, Võru linn ja Võru vald;

Jõgeva, Elva, Kose, Saaremaa ja Saue vald.

Järgmised OVP kodulehed jõuavad avalikkuse ette septembri alguses.

„OVP ei tähenda pelgalt vana sisu kopeerimist, vaid sisuliselt uue ja kvaliteetsema kodulehe loomist. Hea meel on tõdeda, et juba täna on mitmel veebilehel olemas ka mitmekeelne sisu – näiteks Sillamäe linnal ja Saue vallal,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) IKT nõunik Katrin Rajamäe-Soosaar.

ELVL toetab liitunud omavalitsusi üleminekul mitmel viisil. Pakutakse tasuta baaskoolitusi, regulaarseid koosolekuid, juhendmaterjale ja sisulehtede näidiseid. Iga liitunud omavalitsus saab eraldi keskkonna, mida on võimalik sisustada paralleelselt senise kodulehega.

Omavalitsusportaal tugineb Riigikantselei arendatud Valitsusportaalile 2.0. Selle majutus- ja haldusteenust osutab Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RmIT), kes tagab platvormi töökindluse, turvalisuse, arenduse ja tehnilise toe. Kui Valitsusportaali kasutavad ministeeriumid ja riigiasutused, siis OVP on loodud spetsiaalselt kohalike omavalitsuste vajadustest lähtuvalt.

Platvormi arendamist rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest ning 2024. aasta alguses liitusid esimesed viis pilootomavalitsust.