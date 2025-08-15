Tänavustel kohalikel valimistel valitakse 78 vallas ja linnas üle Eestimaa kokku 1684 voli-kogu liiget. Eelmistel valimistel 2021. aastal oli mandaatide arv 33 liikme võrra suurem.

Volikogu liikmete arvu vähenemine on seotud peamiselt elanike arvu vähenemisega. Eelmiste valimistega võrreldes väheneb volikogu liikmete arv kokku seitsmes kohalikus omavalitsuses. Harjumaad ja meie omavalitsusi see ei puuduta. Volikogu liikmete arv suureneb kahe koha võrra kahes omavalitsuses ja see puudutab Harjumaad otseselt. Need omavalitsused on Jõelähtme ja Kose vald.

Demokraatlikuim omavalitsus – Loksa linn

Valimisringkondi on sügisestel valimistel igas Harjumaa omavalitsuses üks, Tallinna linnas on kaheksa ringkonda. Kandidaatide registreerimine algab meie taasiseseisvumise päeval, 20. augustil ja kestab 9. septembrini.

Võrreldes volikogu kohtade arvu kohaliku omavalitsuse elanike arvuga tundub kõige demokraatlikumaks omavalitsuseks Harjumaal olevat Loksa linn. 2453 elaniku kohta (seisuga 1. jaanuar 2024) valitakse Loksal 15 rahvaesindajat ehk iga 163 inimese kohta üks esindaja. Näiteks Keila linnas valitakse esindaja 496 elaniku kohta. Suurema inimeste arvu poolt saadud mandaat paneb rahvaesindajaile ka suuremad kohustused.

Erakonnad valmistuvad

Eelmises lehes, 1. augusti Harju Elus, kirjutasin rahvaalgatusest: „Rahvaalgatus toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamiseks kogub hoogu. Prognoosisime, et see rahvaalgatus kogub 100 000 allkirja.“ Ennustus oli julge – mitmed väljaanded pakkusid märksa väiksemat tulemust, aga õige: 100 000 allkirjast jäi napilt puudu, oma allkirja andsid 98 580 täisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Seega tõusis see rahvaalgatus kõige suuremaks petitsiooniks Eestis läbi aegade.

Nüüd on saanud teatavaks, et esimese MasterChef’i võitmisega tuntust kogunud ja rahvaalgatusega lausa kuulsaks saanud Jana Guzanova kandideerib kohaliku omavalitsuste valimistel Keskerakonna nimekirjas. See on suur võit Keskerakonnale, kes, nagu mitmel varasemalgi korral, loodab neist valimistest teha protestivalimised. See et Keskerakond peale Reformierakonna fopaasid Tallinnas taas võimule saab, on peaaegu et kindel. Iseküsimus on, kellega ta seda võimu jagama suvatseb hakata, kas oma kauaaegse opositsioonipartneri EKREga või leitakse keegi teine – eks see selgu peale 19. oktoobrit.

Samas ei maksa unustada, millise super tähelennu tegi eelmistel riigikogu valimistel Johanna-Maria Lehtme, kes poliitikas uustulnukana kogus Eesti 200 nimekirjas 5260 häält ja jõudis riigikokku. Ja sealt sama kiiresti lahkus, kui Toompeale tõusis: ta sai kahtlustuse Ukrainale mõeldud annetuste ebaseaduslikus omastamises.

Ei taha ennustada, et meie uue staariga poliitikataevas midagi sellist juhtub – Harju Elu ennustused kipuvad täppi minema – aga kunagi ei või ette teada. Õnneks on Guzanoval ette näidata enamat kui oli Lehtmel: Jana Guzanova õppis Eesti diplomaatide koolis ja on omandanud õigusteaduste magistri kraadi Amsterdamis cum laude. Need andmed tuginevad ajakirjandusest leitule. Mis hakkab aga saama Harjumaal, sellest juba edaspidi. Aga selge on see, et oktoober ja kohalikud valimised saavad olema üks suur peeglisse vaatamise ehk sisekaemuse kuu.