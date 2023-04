Äri- ja tarkvaraettevõte Net Group hakkab RIA (Riigi Infosüsteemi Amet) tellimusel arendama ettevõtetele suunatud kaht rakendust, mis koondavad kogu info nii ettevõtete finantseerimisvõimaluste kui ka kohustuste kohta kesksesse portaali eesti.ee. Uued teenused valmivad aasta lõpuks.

Eesti digiühiskonna ja Eesti 2035 arengukavad näevad ette kodanikule ja ettevõttele langeva bürokraatia vähendamise. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmetel on Eestis ettevõtetele teenuseid osutavaid asutusi koos kohalike omavalitsustega on kokku 156 ning erinevaid teenuskeskkondi nende asutuste pakutavate teenuste tarbimiseks on vähemalt 36. Et ettevõtjal oleks lihtsam ning mugavam riigiga suhelda, on loodud riigiportaali eesti.ee ettevõtja digivärav, mis koondab ettevõtjatele suunatud avaliku sektori poolt pakutavad teenused ja informatsiooni nii tegutsevatele kui alustavatele ettevõtjatele ühte kohta.

Selle aasta lõpuks valmivad esimesed kaks ettevõtetele suunatud sündmusteenust, mis koondavad ettevõtete jaoks olulise info toetuste ja kohustuste kohta eesti.ee portaali. Ettevõtja finantseerimise ärisündmusteenust ja ettevõtete tähtajaliste kohustuste rakendusi hakkab arendama RIA tellimusel Net Group.

RIA sündmusteenuste osakonna juhataja Stanislav Deriševi sõnul saavad valmivad teenused esimesteks äriteenusteks eelmise aasta lõpus värskenduskuuri läbinud riigiportaali eesti.ee ettevõtja keskkonnas. „Tulevikus peaks ettevõtja saama kogu vajaliku info ühest kohast ja just tema ettevõtte vajadustele vastavalt,“ märkis Derišev. Ettevõtte finantseerimise teenuse valmimisega luuakse ettevõtjale võimalus saada arusaadavalt ja mugavalt terviklik ülevaade avaliku sektori pakutavatest rahastusvõimalustest: toetustest, laenudest ja käendustest. Ettevõtete kohustuste teenus võimaldab ettevõtjal saada ülevaate tema ettevõttele avaliku sektori asutuste poolt seatud tähtajalistest kohustustest ning suunduda eesti.ee keskkonna kaudu kohustusi täitma.

Ettevõtetele suunatud sündmusteenuste hanke võitnud äri- ja tarkvaraettevõtte Net Group asutaja ja juht Priit Kongo selgitab, et mõlema teenuse puhul on võtmeküsimuseks ettevõtte jaoks olulise info koondamine ühte kesksesse kanalisse. „Meie eesmärk on luua lahendus, mis muudab ettevõtja jaoks olulise teabe leidmise võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Arendatavatel teenustel on potentsiaali olla Euroopas suunanäitajaks, sest ettevõtete halduskoormuse küsimus on aktuaalne ka teistes riikides. Näiteks viimasel Euroopa Ülemkogul ja euroala kohtumisel arutati, mis oleksid need lahendused, kuidas Euroopa Liidu siseturul tegutsemine oleks ettevõtjatele võimalikult lihtne,” rääkis Kongo.

Ettevõtja finantseerimise ärisündmusteenuse ja ettevõtete tähtajaliste kohustuste rakendusteenuse esimesed liidesed valmivad selle aasta lõpuks. Need teenused on osa riigi poolt arendatavatest sündmusteenustest. Sündmusteenuste eesmärk on muuta avalike teenuste kasutamine inimeste ja ettevõtete jaoks võimalikult lihtsaks ja mugavaks.

Net Group on rahvusvaheliselt tegutsev äri- ning tarkvaraarenduse ettevõte. 22 aastase kogemusega Eesti tarkvaraettevõtte pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele lahendusi, mis kombineerivad innovaatilisi ärimudeleid tehnoloogiaga. Tänaseks on Net Groupi lahendused kasutusel enam, kui 20 riigis – lisaks Euroopale ka näiteks Iraagis, Tansaanias ja Omaanis.