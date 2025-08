Muugal algas juhita sadamaveokite testimine

Eesti firma HHLA TK Estonia ja Saksa start-up Fernride alustasid hiljaaegu Muugal auto-noomsete sadamaveokite testimise uut etappi, mis või-maldab veokeid sadamas operee-rida ilma juhita.

Maailmas ainulaadsete kaugjuhitavate sadama­veokite alane koostöö HHLA TK Estonia ja Fernride’i vahel algas 2023. aasta alguses. Sõidukite testimisega alustati Muuga konteineriterminalis sama aasta novembris. Testperioodi jooksul on veokeid juhtinud distantsil olev operaator, kuid turvalisuse ja ohutuse huvides on terminali tavaliikluses osalevates veokites olnud kabiinis ka inimene, et ootamatute olukordade tekkimisel vajadusel juhtimine käsitsi üle

võtta.

„Meie koostöö see etapp ehk juhita terminalitranspordi faas on märgiline samm logistika-operatsioonide digitaliseerimises.“

Riia Sillave

„Testimise käigus jõudsime kaugjuhitavate sõidukite täieliku töösse integreerimiseni, see tähendab laeva teenindamist ühes järjekorras juhitud sõidukitega. Küll oli kaugoperaatori kõrval ohutuse tagamiseks igas veokis ka nn turvajuht, et ootamatutes olukordades vajadusel sekkuda,“ kõneles Harju Elule HHLA TK ­Estonia juhatuse esimees Riia Sillave.

Uues etapis ilma turvajuhita

Juulis algas testimises uus katsetusfaas, mille eesmärk on testida veokeid sadamategevuses ilma veoki kabiinis oleva turvajuhita. Selle testetapi sihiks on Riia Sillave sõnul täiesti juhivabalt liikuvad veokid, mis praeguses testperioodis tegutsevad veel kinnisel, tavaliiklusele suletud alal ning on sajaprotsendiliselt eemaloleva teleoperaatori juhtida, kontrollida ja monitoorida.

„Tänase seisuga on meie terminalis testimisel kaks kaug­juhitavat autonoomset raskeveokit, mis on teleoperaatori järelevalve all. Fernride’i vedukid on ühendatud ka terminali opereerimissüsteemiga: sõiduk saab oma töökäsu automaatselt süsteemilt ning pärast selle sooritamist saadab vastava teate,“ kõneles Riia Sillave.

Katsesõidukid on saanud selles katseetapis osalemiseks Saksamaalt TÜV SÜDi vastavussertifikaadi ja Eesti transpordiameti heakskiidu, mille kohaselt vastavad autonoomsete raskeveokite sensorid ning kasutatav riist- ja tarkvara Euroopa Liidu masinadirektiivile.

„Meie koostöö see etapp ehk juhita terminalitranspordi faas on märgiline samm logistikaoperatsioonide digitaliseerimises – seda nii HHLA TK Estonia terminalis Muugal kui ka kogu logistikavaldkonna tulevikuvaatest,“ tõdes Riia Sillave. Muuga konteineriterminal on üks esimesi maailmas, kus kaugjuhitavad raskeveokid on integreeritud reaalsesse sadamategevusse, olles teerajajateks intelligentse logistika valdkonnas.

HHLA TK Estonia juhatuse esimees Riia Sillave Muuga sadamas.

Kõrvuti teistega

HHLA TK Estonia konteineriterminalis Muugal liikleb kõrvuti tavasõidukitega kaks autonoomset Fernride’i raskeveokit, mis transpordivad konteinereid sadamaterritooriumilt laevale ja vastupidi.

Isejuhtivate ehk robotbusside testimisest Peetri külas kirjutasime Harju Elus kaks aastat tagasi pealkirja all „Isejuhtija – tehnikaime viimasel miilil“ (18.08.2023). „Muugal testitavad Fernride tehnoloogiaga raskeveokid on erinevalt robotsõidukist operaatorite poolt juhitavad või jälgitavad sensoritega varustatud veokid. Suurema osa ajast toimib sõiduk autonoomses režiimis, aga mõned tegevused on ette nähtud kaugjuhi poolt läbi viiduna, s.t sõiduk on pidevalt operaatori järelevalve all,“ selgitas Riia Sillave.

Distantsjuhtimine ja autonoomsed sõidukid on mitme maailma sadama eesmärgiks, kus erinevaid lahendusi ka testitakse. Müncheni päritolu Saksa start-up firma Fernride’i välja töötatud tehnoloogia katsetamisel on Muuga konteineriterminal esimene maailmas.

HEA TEADA

Kuulub logistikakontserni

HHLA TK Estonia kuulub Euroopa juhtivasse logistikakontserni Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), mis opereerib konteinerterminale Hamburgis, Odessas, Triestes ja Muugal, mida täiendavad jätkuühendused ja intermodaalsed logistikakeskused mitmel pool Euroopas ja Aasias.