Neste tegi 1. septembril, tarkusepäeval, targa otsuse: andis avalikult teada, et lõpetab kliendikaartidel põhineva soodsama kütuse müügi ja toob kliendi- ehk sõbrahinnad kohe postile. Ammu pole ükski uudis, isegi naftatankerite ründamine Pärsia lahel, meie kütusehindu nii hüppama pannud kui see Neste tagasihoidlik teade.

Vähemalt kümme aastat, aga tõenäoliselt kauemgi, elasid autoomanikud teadmises, et ükskõik millist firmamärki kandvast tanklast siin Harjumaal tankida, hinnavahet pole, kütus maksab ikka sama palju. Selle pärast mõjutasid kütuseostjate valikut hoopis muud tegurid, mitte hind. Tihtipeale näiteks tankla asukoht – võeti kütust sealt, kus oli kõige mugavam. Siinkirjutajagi tankist valdavalt Alexelast – kodust linna poole sõites oli Alexela tanklaid lihtsalt kõige tihedamalt. Või oskas kütusemüüja pakkuda mõnd teist teenust – näiteks elektrienergiat – selle kütuse hinnaga soodsalt sidudes. Leiutasid kütusemüüjad neid nippe uute klientide võitmiseks mis leiutasid, üks oli kindel – kütusehinnad postidel püsisid erinevatel tanklatel ühesugused. Kui muutus hind ühes tanklas, siis muutus see ka teistes. Sendipealt. Kui Neste langetas hinda 1,82 eurolt 1,69 eurole, siis tegid seda kõik tanklaketid. Ja kui Olerex tõstis hinda, tõstsid seda kõik. Vähemalt suured ja arvestatavad tegijad.

Nii mõnelgi tekkis küsimus – maailmaturul on ju kütusehinnad volatiilsed, kõikuvad, kuidas saavad siis meil need pea kõikides tanklates olla ühesugused – ühiselt kõrged või ühiselt madalad.

Nii mõnelgi tekkis küsimus – maailmaturul on ju kütusehinnad volatiilsed, kõikuvad, kuidas saavad siis meil need pea kõikides tanklates olla ühesugused – ühiselt kõrged või ühiselt madalad. Sendipealt, ei mingit hinnaerinevust. Tanklate vastus oli lihtne, kuigi kahtlane: kütusemüüjad jälgivad nii pingsalt üksteise hindu, et ei lase hinnavahet tekkida. Kui ajakirjanikud esitasid sama küsimuse konkurentsiametile ehk organile, kes peaks ausa konkurentsi eest seisma, oli vastus enam-vähem sama. Mingit konkurentsiseaduse vastast kartellikokkulepet ei olnud konkurentsiameti kinnitusel sõlmitud. Kes tahtis, see uskus…

Kaks nädalat tagasi, 1. septembril peale Neste teadet, muutus aga kõik, hinnad hakkasid hüplema. Tuli välja, et konkurents Eesti kütusemüüjate vahel siiski on olemas. Konkurentsiamet uues situatsioonis enam kommenteerima pole kiirustanud. Ju pole midagi öelda. Sest olukord kütuseturul normaliseerus ilma nende sekkumisetagi. Ja sellest on võitnud ainult tarbija, hinnad on langenud mitukümmend senti.

Kui kaua see kestab? Kuupäeva on raske öelda. Küll kütusemüüjad aga jälle varsti üksteist leiavad. Aga fakt on see, et tanklate hinnasõjas kahjukannatajaid pole. Vähemalt pole need tavakodanikud. →