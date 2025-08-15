Esimesi laialiloobitud auto rehve lõhkuvaid kruve märgati Paldiski tänavatel juuli teisel poolel, kuu aega tagasi.

Tänaseks on kruvisid leitud mitmest erinevast piirkonnast. Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben kinnitab, et seetõttu ei saa hetkel nimetada ka kindlat piirkonda, kus kruve oleks märkimisväärselt rohkem leitud kui mujal. Leitud on Rae, Peetri, Pakri ja teistelt tänavatelt.

Vallavalitsuse poole on seni pöördunud ka paar elanikku, kelle sõiduki rehv on saanud kruvi tõttu kahjustada. Abivallavanem on selleski kindel, et juhtumeid võib olla rohkem, aga kõik kannatanud ei teavita õnnetusest vallavalitsust. Kuna osa kannatanutest pöördub ilmselt otse politsei poole või piirdub ainult rehvi vahetamisega, ei saa vallamajast täpset ülevaadet, kui palju sõidukeid on reaalselt kannatada saanud. Küll võib olla aga kindel, et kruvisid loobitakse/pannakse tänavatele jätkuvalt.

Paldiskis tegutseva Balti Autohoolduse OÜ omanik ja tegevjuht Dmitry Kondrakov teab täpsemalt. Näiteks viimase nädala jooksul on nende poole pöördunud kaheksa maruvihast autoomanikku, kelle rehv Paldiski linna vahel sõites on läbi torgatud.

Vallamajast kinnitatakse toimetusele, et nad on läbi vaadanud mitmeid avalikku kohta paigaldatud videokaamerate salvestusi, paraku tulutult – kruvide loopimine on tegevus, mida võib üsna vargsi ja varjatult teha ilma, et see kaamerasse jääks.

24. juulil algatati koguni petitsioon: „Nõuame kiireid ja otsustavaid meetmeid Paldiski tänavatel toimuva kruvide massilise laialiloopimise peatamiseks!“ Petitsiooni allkirjastamise tähtaeg on nüüdseks möödunud ning kokku kogus see 109 allkirja. Mõne teise petitsiooniga võrreldes küll vähe, aga probleem on ka kohalik. Abivallavanem Erki Ruben päris nii siiski ei arva. Vallavalitsuses mõistetakse Rubeni kinnitusel elanike muret ja rahulolematust seoses tekkinud olukorraga ja loodetakse, et politsei jõuab peagi teo toimepanijani või et vastutav isik mõistab oma tegude tõsidust ning lõpetab ohtliku tegevuse.

Paraku pole seni suutnud segasesse loosse selgust tuua ka politsei. Lääne-Harju piirkonnapolitseinik Djanno Tipka kinnitusel politsei tegeleb Paldiski kogukonnas muret tekitanud juhtumiga aktiivselt. Läbi on vaadatud kaamerasalvestisi, kogutud infot elanike ja ettevõtjate käest ning kontrollitud kõiki vihjeid. Seni asjata.

Kui midagi arusaamatuks jääb, tekitab see pahatihti vandenõuteooriaid. Üks neist: kas kruvide loopimine ei või olla valimistega seotud – tahetakse näidata vallavõimu või politsei suutmatust? Paldiskis on ennegi enne valimisi imelikke asju tehtud, näiteks võltsitud sissekirjutamist. Lääne-Harju vallamajas seda siiski ei usuta: kuna teo toimepanija ega tema motiivid pole teada, ei taheta seal põhjapanevaid järeldusi teha ega spekuleerida, kas juhtum on seotud valimistega. Teooriaid võib veel püstitada: näiteks on kruvide loopimisega seotud hoopis kaamerapanijad, et nii saada õigustust avalikes kohtades olevatele kaameratele.

Nii või naa – tõtt ei saa me teada enne, kui kruvideloopijast kurikael käes.

TEADAANNE

Politsei palub abi

Palume kõigil, kellel on kodu- või pardakaamerad, vaadata üle viimaste aegade salvestised – võib-olla on teie kaamerapilti jäänud olulist infot, mis võib aidata teo toimepanijat tabada. Samuti julgustame inimesi, kes on kruvide tõttu saanud kahju, esitama avaldust ka politseisse. Kui märkad kahtlast tegevust, anna sellest teada telefonil 112.