Tänapäeval on mitmeid teleteenuste pakkujaid, kes pakuvad põnevat ning kaasahaaravat sisu. Nende seas on ka Home3 ja Go3 – mõlemad pakuvad teleteenust, kuid võrreldes teistega on neil eelised, mida mujalt ei leia. Siinkohal anname Sulle neist ülevaate, et saaksid otsustada, milline teleteenus võiks just Sinule kõige paremini sobida.

Teleteenuse pakkuja Home3

Home3 on satelliittelevisiooni pakkuja, mis tähendab seda, et telepilt jõuab Sinuni satelliidi vahendusel. SAT TV eeliseks on väga lai leviala, mis ei sõltu kaabli olemasolust ega mobiililevist ja seega jõuab ka kõige kaugemasse Eesti nurka. Satelliittelevisiooni kasutamiseks on vaja koju paigaldada satelliitantenn, kuid paigalduse pärast ei pea Sa muretsema, seda teevad kogenud Home3 tehnikud.

Satelliittelevisiooni teenuse puhul on oluline, et satelliidilt vastuvõetavale signaalile ei tohi ette jääda mistahes segavaid takistusi – nagu näiteks kõrged puud või nende oksad. Kvaliteetseks vastuvõtuks peab olema side satelliidi ja majale paigaldatud antenni vahel nii-öelda „otsenähtav“ ning seetõttu on oluline leida satelliitantenni paigaldamiseks koht, kus objektid signaali ei segaks.

Home3 kanalivalikus on olemas kõik, mida üks õige televisioonifänn oma ellu vajab – põhilised Eesti ja välismaised telekanalid, populaarsed eestikeelsete subtiitritega filmikanalid ja eestikeelsete kommentaaridega spordikanalid.

Kellele sobib Home3 teleteenus?

Home3 satelliittelevisioon on parim valik, kui elad piirkonnas, kuhu kaabeltelevisioon ei ulatu ja kus mobiililevile ei saa kindel olla.

Kuidas ja kus saab Home3 teleteenust kasutada?

Home3 teleteenust saad nautida oma kodus olevast telerist satelliitantenni ja digiboksi abil. Kui peaks juhtuma, et kolid, siis pole probleemi, sest Sa saad seadmed endaga kaasa võtta.

Kui soovid telekanaleid, filme või sarju vaadata nutiseadmest, laadi alla Go3 mobiilirakendus ning naudi oma lemmiksaateid mugavalt just seal, kus sa parasjagu viibid, sest olenevalt Home3 paketist saad ligipääsu teatud Go3 sisule, näiteks Kodu paketis sisaldub Go3 „TV ja Filmid“ pakett. Seega saad Home3-ga nautida teleteenust samal ajal nii telerist kui ka Go3 mobiiliäpist – kui Sina soovid vaadata uudiseid ning kaaslane filmi, siis saate mõlemad vaadata just seda, mida parasjagu soovite! Go3 vaatamiseks on vajalik internetiühendus – soovi korral pakume klientidele lisaks teleteenusele ka piiramatu mahu ja kiirusega 4G internetti.

Go3 – järgmise põlvkonna teleteenus

Go3 eeliseks on see, et teenuse kasutamiseks pole vaja paigaldada eraldi seadmeid – vajad vaid väga head internetiühendust ning nutiseadet. Go3 saad vaadata samal ajal kuni kahest seadmest korraga. Go3-st leiad spordiülekanded, üle 50 telekanali otsepildis ning reklaamivabalt sadu filme ja sarju. Valikus on Hollywoodi kassahitid ja põnevad dokumentaalid, samuti parimad seriaalid nii meilt kui mujalt maailmast.

Filmidel ja sarjadel on eestikeelsed subtiitrid ning lastesisu on eestikeelse pealelugemisega. Go3-ga näed TV3 populaarseid sarju enne tele-eetrit – nagu näiteks, „Kõige parem kaaslane“ ja „Armastus“! Hetkel on Go3-s toimumas Filmifestival, mille raames lisandub Go3 teleteenusesse iga nädal seitse uut filmi ja nii märtsikuuni välja ning seejärel on kõik need filmid saadaval Go3 „Filmid“ paketis – 200+ populaarset filmi ja seda igale maitsele.

Praegu saab Go3 Filmifestivali valikust leida nii välismaised linateoseid, näiteks „Gucci tragöödia“, kõik „Kiired ja vihased“ frantsiisi filmid, „Tenet“, „Düün“, „Boss Beebi“ filme kui ka Eesti kinohitte nagu „1944“, „Kiik, kirves ja igavese armastuse puu“, „Sipsik“, „O2“, „Tagurpidi torn“ ja palju muud.

Kellele sobib Go3 teleteenus?

Go3 on parim lahendus inimestele, kes ei saa või ei soovi koju paigaldada satelliitantenni ning kes elavad piirkonnas, kus on hea kiirusega internet.

Kuidas ja kus saab Go3 teleteenust kasutada?

Üheks kõige suuremaks Go3 eeliseks on see, et Go3 teleteenust saad kasutada just seal, kus parasjagu viibid – nutitelefonides ja tahvlites Go3 sisu vaatamiseks laadi alla Go3 mobiilirakendus, süle- ja lauaarvutis saad Go3 teenust kasutada otse läbi veebibrauseri. Kui soovid nutitelerist Go3 sisu vaadata, ava telerisse installeeritud Go3 äpp või laadi see telerisse oma teleri äppide keskkonnast.

Kui sul ei ole nutitelerit, saad Go3 teenust kasutada kas Go3 digiboksi või Google Chromecast seadme abil. Lisaks sellele, et saad Go3 sisu nautida üle interneti, saad omale meelepäraseid sarju ja saateid ka oma nutiseadmesse alla laadida ning vaadata ka ilma internetiühenduseta. Uutele liitujatele on kuni veebruari lõpuni teleteenus koos piiramatu 4G internetiga kuutasuga alates 24,99 €.

Anname hinnagarantii, et kuutasu ei muutu 24 kuu jooksul ja seega võid kahe aastaga säästa kuni 240 €.

Täpsemad kampaaniatingimused leiad veebilehelt www.home3.ee, lisainfot Home3 ja Go3 teenuste kohta saad veebilehtedelt www.home3.ee ja www.go3.tv, helistades 698 9000 või saates meile kirja aadressile info@home3.ee.