Alates 14. aprillist on Eesti Rahva Muuseumis avatud uus näitus, kus on väljas nõukogudeaegsed suveniirrätikud ja nende lood. ERM korraldas seda ette valmistades rätikute ja lugude kogumisaktsiooni „Kapist näitusele“, mille käigus annetati muuseumile enam kui 200 rätikut ning saadeti 60 toredat lugu.

Koos ERMi enda kogudest ja teistest muuseumidest pärit legendaarsete rätikutega jõuab näitusele üle pooletuhande suveniirrätiku.

Laulupidude, 1980. aasta olümpiamängude Tallinna purjeregati, festivalide ning linnade ja asutuste suveniirrätikud olid 1960.–1990. aastatel väga hinnatud. Rätikuid kavandasid tunnustatud kunstnikud, neis kajastusid eri kümnendite kunstivoolud-moed ja need olid disaineritele ka eestluse lõuenditeks, kandes nõukogude argipäeva vabaduse püüdlusi ja sõnumeid vabast maailmast.

Näituse kuraator, ERMi direktor Kertu Saks: „Teadsin, et suveniirrätikuid loodi ja toodeti möödunud sajandil Eestis palju, aga sellest, kui tummine see traditsioon oli, sain aru alles näitust luues. Teistes okupeeritud nõukogude vabariikides neid sellisel määral ei disainitud ega toodetud. See oli Eestile omapärane fenomen ja seda just moodsa väljenduskeele ning vaba mõtte lõuenditeks olemise tõttu.“

Näitus „Sõnumid kolmnurgas“ on osa nõukogude ajal hakkama saamise ja rahvuslike ideaalide säilitamise teemadest, mida ERM uurib ja näitustel kajastab. Näitus räägib otseselt sellest, kuidas argiesemete kaudu loodi turvatunnet, n-ö ridadevahelist iseolemist okupeeritud riigis. Suveniirrätikud ja nendega seotud lood tekitavad kindlasti emotsioone kõigis, kes neid mäletavad.

Kertu Saks intervjueeris näituse tarbeks tekstiilikunstnikke ja asjatundjaid. Põnevat infot kogunes sedavõrd palju, et välja anti mahukas näituse ajakiri nii eesti kui ka inglise keeles, mida saab muuseumist kaasa osta.

Näitus on ligipääsetav ka puuetega inimestele. Spetsiifiliselt on mõeldud nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega külastajatele, kellele tehakse eraldi tuure.

Näitusega on seotud haridusprogrammid, mille seast leiab sobivaid nii algklassidele kui gümnaasiumiastmele.

Näituse ettevalmistamisel tegi ERM koostööd EKA, ERRi, Tartu Linnamuuseumide, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Tallinna Linnamuuseumi, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Võrumaa Muuseumi, Pärnu Muuseumi ja Saaremaa Muuseumiga.

Kuraatorid Kertu Saks, Kadi Haamer, Reet Piiri. Produtsent Piret Simson. Kujundaja Liina Unt. Graafiline kujundaja Kadri Hallik. Tekstid koostasid Kertu Saks ja Reet Piiri. Intervjuud tegi Kertu Saks. Fotograafid Herkki-Erich Merila, Anu Ansu, Arp Karm, Berta Jänes. Näitust toetas Eesti Kultuurkapital.

Näitus „Sõnumid kolmnurgas. Näitus Eesti 20. sajandi suveniirrätikutest“ on avatud Eesti Rahva Muuseumis 14. aprillist kuni 29. oktoobrini 2023.

Vt lähemalt www.erm.ee/et/sonumid-kolmnurgas.