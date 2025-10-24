Kolmapäeval, 15. oktoobril paigaldati nurgakivi kaht Harku valla asumit ühendavale lift-trepile. Rajatis on ainulaadne selle tõttu, et hakkab ühendama klindipealset Murastet mereäärse Merikülaga.

Projekti kohaselt ehitatakse kaks kandvat seina, mille vahele paigaldatakse nii trepp kui ka lift. Nii luuakse tänapäevased võimalused liikumiseks liikumispuudega inimestele, lapsevankriga vanematele, jalgrattureile.

2000. aastate alguses rajatud keerdtrepp suleti 2020. aastal amortiseerumise tõttu.

Uue ühendustee ehitab AS Rand ja Tuulberg, objekti arhitekt on Oliver Alver. Lift-trepp peab valmima järgmise aasta alguseks. Selle maksumus on 1,2 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.