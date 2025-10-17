Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ja AWSi Põhja-Euroopa kommertsjuht Wil Tham kontori avamisel. Fotod: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS).

Maailma tehnoloogiagigant Amazon avas täna Tallinnas kontori, et laiendada kohalolekut regioonis ja süvendada pühendumust Eestile. Uues kontoris hakkavad tegutsema Amazon Web Services (AWS) ja Amazon Music.

Maailma kõige terviklikum ja laialdasemalt kasutatav pilveteenus Amazon Web Services avas juba 2023. aastal oma Eesti filiaali ja tänasest on neil Tallinnas ka kontor, et toetada veelgi paremini kliente kogu Baltikumis.

Amazoni sõnul investeerib ettevõte Eestisse, kuna näeb siin suurt potentsiaali. Kuivõrd organisatsioonid viivad üha enam oma ärikriitilisi rakendusi AWSi pilve, on ettevõttel Eestis suur ja kasvav kliendibaas.

„Meil on olnud õnn teha aastaid tihedat koostööd Eesti klientide ja partneritega, toetades nende innovatsiooni ja digimuutuse teekonda. Uue Amazoni kontori avamine Tallinnas on põnev verstapost, mis süvendab meie pühendumust Eestile,“ ütles AWSi Põhja-Euroopa tegevjuht Kellen O’Connor.

O’Connor lisas: „Tänu tugevamale kohalolekule ootame huviga võimalust aidata veelgi rohkematel Eesti organisatsioonidel kiirendada tehisintellekti ja pilvetehnoloogiate kasutuselevõttu ning luua AWSi platvormil tipptasemel murrangulisi lahendusi.“

Eesti jaoks on tegemist strateegilises vaates olulise sammuga, kus üks maailma nimekamatest ettevõtetest siin oma tegevusi laiendab. Riik on seejuures AWSile selles protsessis pidevalt toeks olnud, eelkõige Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse kaudu.

„Amazoni otsus avada Eestis oma kontor kinnitab veelkord, et meie avatud ja innovaatiline ettevõtluskeskkond on rahvusvahelistele tehnoloogiaettevõtetele atraktiivne,“ ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. „See samm toob Eestisse uusi teadmisi, investeeringuid ning loob tugeva pinna edasisteks koostöödeks meie ettevõtjate ja globaalsete tegijate vahel. Olen kindel, et AWSi kohalolek aitab kaasa nii Eesti majanduse arengule kui ka meie ettevõtete rahvusvahelistumisele. Soovin Amazonile jõudu ja edu uute võimaluste elluviimisel Eestis,” lisas minister.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse investorteeninduse juht Robert Lang täiendas: „Meil on hea meel toetada AWSi nende tegevuse laiendamisel Eestis. See on järjekordne näide strateegilistest investeeringutest, mida Amazon teeb kogu Euroopas – olgu selleks uute kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade loomine või AWSi sõltumatu Euroopa pilveteenuse käivitamine, mis tagab, et organisatsioonid ja ettevõtted saavad kasutada tipptasemel pilvetehnoloogiaid, säilitades samal ajal kõrgeimad andmesuveräänsuse standardid Euroopa Liidus.“

AWS on üks maailma suurimaid ja mõjukamaid pilveplatvorme, mis pakub arvutus-, salvestus- ja andmetöötlusteenuseid nii ettevõtetele, arendajatele kui avalikule sektorile. AWSi teenuseid kasutatakse idufirmadest suurte korporatsioonideni, sest nende teenused on paindlikud, skaleeritavad, turvalised, kõrge töökindluse ja madalate kuludega.