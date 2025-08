Tallinna õpilasmalev korraldas sel suvel 55 rühma, millest 24 olid linnasisesed (ööbimiseta) ja 31 linnavälised (ööbimisega).

Kõige populaarsemad olid linnasisesed rühmad, kuhu pääsesid juba 13-aastased noored.

Populaarseimad olid rühmad, mis hõlmasid tegevusi loomadega, näiteks Tallinna loomaaia ja Ranna Rantšo rühmad. Samuti pakkus suurt huvi saartel toimuv – tänavu toimusid rühmad Saaremaal, Vormsil ja isegi Piirissaarel, kus töötas Eesti üliõpilaste ehitusmaleva (EÜE) rühm.

Malev ühendab noori

Noored hindavad malevas osalemist kõrgelt. „Nii mõnigi on leidnud endale uusi sõpru, kellega koos suve veeta,“ sõnas SA Õpilasmalev juhataja Külli Tatter (pildil). Malevas tekkinud sõprussidemed püsivad ka pärast rühma lõppemist – paljud kohtuvad edasi spordi või ühiste tegevuste kaudu.

Tatteri sõnul on rühmajuhid sageli ise endised malevlased, mistõttu mõistavad nad hästi noorte vajadusi ja töö olemust. Samas võib ette tulla ka väljakutseid: „Näiteks on mõni noor, kelle on lapsevanem malevasse sundinud ja siis tuleb rühmajuhil kurja vaeva näha, et seda noort tööle motiveerida.“ Enamasti on noored siiski motiveeritud ja rühmajuhid tunnevad nende üle uhkust.

Pingutus tasub ära

Noorte motivatsioon malevas osalemiseks varieerub – osa tuleb teenima raha, teised otsivad toredat ajaveetmist. Tatter märgib, et päris tihti juhtub nii, et kui algul on oluline ainult töö ja raha teenimine, siis lõpuks saadakse aru, et kõige suurem väärtus malevas on see, et noor leiab endale palju uusi sõpru ja tema suvi muutub palju värvikamaks.

Malevas osalemine arendab noorte enesedistsipliini, vastutustunnet ja koostööoskusi. Oluline on õigel ajal tööle jõudmine ja korralik töösooritus. Kui midagi läheb valesti, tuleb tööd uuesti teha. „Järgmine kord teevad noored juba kohe korrektselt,“ lisab Tatter.

Ka rahaline pool mängib noorte jaoks rolli – paljud teavad juba maleva alguses, millele teenitud raha kulutada. Ühed eelistavad reisida, teised investeerida riietesse, kolmandad aga koguvad tulevikuks.

Lõpetuseks üks tore pidu

Malevasuve lõpetab 12.–14. augustini toimuv suur kokkutulek Ranna Rantšos, kus osalevad lisaks Tallinna malevlastele ka Tartu ja Viljandi rühmad.

„Kuna registreerimine on veel avatud, siis loodame, et kokkutulekule tulevad ka teiste omavalitsuste esindajad,“ ütleb Tatter. Kokkutulek hõlmab traditsioonilisi võistlusi, mänge ja loomingulisi etteasteid, millele lisanduvad kontserdid tuntud Eesti bändidega. Seekord astub üles ka noortebänd.