Maardu lasteaia Rukkilill direktori Olga Naydenova sõnul sündis projekt „Sõpruse keel“ ideest luua lastele keskkond, kus eesti keelt ei tajuta kooliainena, vaid osana loomulikust ja elavast suhtlusest.

„Soovisime, et lapsed räägiksid eesti keelt tegevuses – mängides, liikudes, suheldes eakaaslastega,“ selgitas Naydenova.

Rukkilille partneriteks said projekti raames lasteaiad Kolgalt ja Assakult, kes rõõmuga vastasid maardulaste kutsele. Juba aprillis toimusid esimesed kohtumised – 22. aprillil võõrustas Rukkilill Kolga lasteaia lapsi, samal ajal kui osa Maardu lastest sõitis Kolgale. 28. aprillil toimus rõõmus kohtumine Assaku lasteaiaga. Vahetus oli korraldatud nii, et iga laps sai tunda end nii külalise kui ka võõrustajana. Mõlemal päeval külastas kümme last koos õpetajatega partnerlasteaeda, samal ajal kui Rukkilill avas oma uksed uutele sõpradele.

Päev algas ühise hommikusöögiga, mille käigus lapsed tutvusid, harjusid üksteisega. Järgnes lasteaia tavapärane päevakava – mängud, muusika, õuesolek, lõunasöök. Kõigel sellel oli nüüd uus tähendus, sest kogu tegevus toimus uues keskkonnas.

„Suur rõõm oli näha, kui vabalt ja enesekindlalt tundsid meie lapsed end keskkonnas, kus kogu suhtlus toimus eesti keeles. Nad näitasid üles uudishimu, olid paindlikud ja avatud – neid omadusi mõne tunniga ei omanda,“ sõnas Olga Naydenova. Direktori kinnitusel saadi hea kontakt tänu õpetajate igapäevasele pühendunud tööle ja kannatlikkusele eesti keele õpetamisel.

Projekt osutus oluliseks ka õpetajatele. Neil avanes võimalus piiluda teiste lasteaedade igapäevaellu, jagada oma kogemusi ja ammutada uusi ideid. Kõige väärtuslikum oli aga see, et nad said keelt kasutada mitte õppetunnis, vaid elavas vestluses kolleegidega. Olga Naydenova usub, et sellised kohtumised tugevdavad usaldust ja avardavad silmaringi, andes igapäevatööle sügavama tähenduse.

Ka lapsevanemad toetasid projekti suure entusiasmi ja heatahtlikkusega. Nad nägid, kuidas keel ei ole mitte takistus, vaid sild – laste, perede ja erinevate kultuuritraditsioonide vahel. See on eriti oluline linnas, kus räägitakse mitmes keeles.

Maardu lasteaia Rukkilill direktor Olga Naydenova kinnitab, et projekt „Sõpruse keel“ jätkub. „Me usume, et ees ootab veel palju kohtumisi, avastusi, naeratusi ja vestlusi. Seni meenutame aprillikuu päevi sooja tundega – need olid täis rõõmsaid hetki ja tõelist suhtlemist. Sest just nii, samm-sammult, sünnib usaldus. Ja seal, kus on usaldus, on alati ka koht sõprusele,“ lisas Naydenova. →

KOMMENTAAR

Võitsid kõik

Heili Heinaste, Kolga lasteaia direktor

Mängisime, meil oli muusikatund, käisime õues, sõime lõunat. Sisuliselt oli see täiesti tavaline lasteaiapäev nii lastele kui ka õpetajatele. Tegelikult oli see aga eriline päev meile kõigile, eriti meie uutele sõpradele. Lapsed suhtlesid omavahel, alguses arglikult, siis üha julgemalt. Rääkisid eesti keeles ja päris hästi rääkisid needki, kelle kodukeel on tõenäoliselt vene keel.

Mina ise käisin poole rühmaga, kümne lapsega, Maardus külas Rukkilille lasteaial. Meid võeti hästi vastu. Tegelesime ka robootikaga, mis oli uudne nii meie lastele kui ka kasvatajatele. Ka sealse lasteaia toit oli natuke võõrapärane, aga maitsev. Maardu lapsed käisid aga Kolga kaunis ümbruses matkamas – nemadki nautisid seda. Kõik said uusi tuttavaid, õpetajad tutvusid natuke teistsuguse töökorraldusega. Olen veendunud, et sellest päevast õppisid ja võitsid kõik. Sügisel tahame jätkata.