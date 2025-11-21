Peagi on käes advendiaeg ning ega jõuluõhtugi enam kaugel ole. Igati sobilik hetk, et küsida lastelt, mis on jõulude juures nende jaoks kõige olulisem ja mida nad jõuluvanana (unistada ju võib) teistele lastele jõuludeks kingiksid.

Rõõmustav on see, et lapsed näevad (vanusest hoolimata) jõule kui aega, mil saab perega koos olla. Ja seda, mida jõuludega tähistatakse, teadsid samuti kõik. Laste maailm on aus ja värvikas, nende vastuseid kokku pannes tekkis endalgi soov küsimustele vastata, kuid see peab vanuse tõttu ilmselgelt mingit muud rubriiki ootama jääma.

Mis on sinu jaoks kõige tähtsam asi jõulude juures?

Tristan (14): „Lumi ja kingid.“

Henley (4): „Jääpurikad. Musi ja kalli jõuluvanale.“

Rocco (12): „See, kui on lumi ja kingitused ja et ma saan olla rahus oma perega koos.“

Sofia-Margaret (17): „Kõige tähtsam jõulude juures on minu jaoks alati minu pere, lumi ja pidulik õhtusöök. Lund küll tihti kahjuks ei ole, aga unistan sellest ikkagi igal aastal.“

Erminia (10): „Pere.“

Deisy (17): „Minu jaoks on kõige tähtsam asi jõulude juures see, et ma saan seda koos oma perega veeta. Saan olla inimestega, kes armastavad mind nii nagu ma olen.“

Luukas (7): „Perega olemine.“

Harald (12): „Külm ilm, perega olemine, kingitused.“

Kuidas jõuluvana mahub korstnast sisse?

Tristan: „Käib enne jõusaalis, küll siis korstnast läbi mahub…“

Henley: „Seal on väike auk ja ta hiilib majja sisse ja siis ta paneb hiilides kingitused.“

Rocco: „Tõmbab kõhu sisse, tagumiku koomale ja libisebki alla.“

Sofia-Margaret: „Toore jõuga pressib.“

Erminia: „Ta ei mahu, ta kasutab maagiat!“

Deisy: „See, kuidas jõuluvana korstnast sisse mahub, on küll mõistatus. Ma arvan, et ta tegelikult lihtsalt tuleb kas salaja uksest või on tal teleporteerumiskuul, mille ta sisse lülitab ja siis ta ongi toas.“

Luukas: „No lähebki korstnast sisse.“

Harald: „Ta tõmbab mütsitutist ja siis muutub väiksemaks.“

Miks jõule tähistatakse? Kelle sünnipäeva peetakse?

Tristan: „Tähistatakse, sest see on traditsioon. Jumala.“

Henley: „Minu sünnipäeva.“ Kuid mõtles veidi ja lisas: „ei, jõule tähistatakse, sest see on vana [püha, toim].“

Rocco: „Jõulude ajal peetakse Jeesuse Kristuse sünnipäeva.“ Siin tegi vastaja väikse pausi ja lisas muiates: „Ja seda peetakse ka sellepärast, et lastel oleks rõõmu.“

Sofia-Margaret: „Jõuludel tähistatakse Jumala sünnipäeva, sellest saanud läbi ajaloo traditsioon.“

Erminia: „Jõulu ajal tähistatakse Jeesuse sündi.“

Deisy: „Jeesus Kristuse sünnipäevaga tähistatakse jõule.“

Luukas: „Jeesuse sünnipäeva.“

Harald: „Jumala, Jeesuse sünnipäeva.“

Kui sa peaksid jõuluvana asendama, mida sa kingiksid kõikidele Eesti lastele?

Tristan: „Limpa limonaadi.“

Henley: „Roboti koerad ja roboti kassi.“

Rocco: „Kui mina asendaksin jõuluvana, siis annaksin igale lapsele seda, mida nad tahavad ja lastelt küsiksin vastutasuks küpsist.“

Sofia-Margaret: „Mina kingiksin kõigile lastele paki verivorsti.“

Erminia: „Kingiksin kõik selle, mis neil nimekirjas [jõuluvanale, toim.] on.“

Deisy: „Mina kingiksin kõikidele Eesti lastele šokolaadi, sest see on nii kalliks läinud.“

Luukas: „Poistele ps5 ja tüdrukutele meiki.“

Harald: „Arvan, et poistele mobiilid ja tüdrukutele matemaatika tööraamatud.“

Mis on kõige toredam jõulukink, mida oled saanud ja mida sa sel aastal jõuludeks soovid?

Tristan: „Kõige ägedam kink oli PlayStation’i rool. Mida sel aastal tahaks, ma ei teagi veel, aga võib-olla ps5 mängu.“

Rocco: „Minu kõige toredam jõulukink on olnud käekell, sest see on mulle endiselt väga tähtis ja sel aastal soovn väga lennusimulaatorit.“

Sofia-Margaret: „Endiselt on mul eriti toreda kingina meeles iPad ja ühed kalad, mis ujusid patareide toel vees. Sel aastal soovin fööni ja siidist pidžaamat.“

Erminia: „Lego, teleskoop, üks lahe lauamäng ja Apollo kinkekaart. Sel aastal tahan legooooo.“

Deisy: „Kõige toredam ja kallim jõulukink, mis ma saanud olen, on mu iPad, see on mu lemmik asi, mida ma ka iga päevaselt kasutan. Seda, mida ma sel aastal jõuludeks tahaksin, ma veel ei tea, aga tean seda, et mis iganes see ka poleks, olen ma tänulik, et ma üldse midagi sain.“

Luukas: „Parim on pleistapult ja jalgpall. Seekord tahan arvutit, puldiautot ja võrkpalli.“

Harald: „Parim kink on olnud lumetõuks, aga sel aastal tahan jalgratast.“