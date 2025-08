Laadad ja festivalid ootavad! Tursk-kohviga kohviputka Käsmu peatänaval iga-aastase folgi- ja muusikafestivali ajal augustis. FOTO: Istockphoto Eesti suvi on üks suur laatade ja ürituste jada ja nii jätkub see ka augustis ja septembris. Et kogu seda melu lihtsam hallata oleks, oleme kokku pannud kerge ülevaate Harjumaal toimuvast, aga ka muust põnevast. Augustikuu alguses on ilmselt kõige suurem üritus Õllesummer, mis sai alguse küll juba juuli viimasel päeval, kuid melust osa saab veel kahel järgneval päeval. Sealt edasi saab juba pisut pikemaid plaane pidada. Palju toitu ja meelelahutust 1.08 on toimumas OTT (otse tootjalt tarbijale) nii Kuusalus kui ka Kohilas ning 2.08 Turba OTT. Sealt edasi toimuvad need augustikuus igal reedel. 2.08 ja 27.09 Luige vanavaralaat Luige näituseväljakul. Luige vanavara- ja käsitöölaat on üks suurimaid omataolisi Eestis, kus saab avastada ainulaadseid aardeid, antiikesemeid, käsitööd ning retroesemeid. 3.08 ootab Vääna-Jõesuu külapäeva laat kooli territooriumil kell 12–17. 9.–10.08 saab maitsemeeli erutada Tallinn Food Truck Festivalil! Kolme Balti riigi suurim toidufestival seab end üles Telliskivis. Osalemas on üle 60 ratastel söögikoha nii meilt kui ka mujalt. Lisaks toidule lahutab meelt muusika ning mõlemal päeval toimub kiiruse peale burgeri söömise võistlus. 9.08 Peetri laat Peetri vanas pargis kell 10–16. 10.08 Põhja-Tallinna suur suvelaat Stroomi rannapargis kell 10–16. Tegemist on kogupere üritusega, kus kaupa jagub seinast seina ning ootavad erinevad atraktsioonid lastele. Iga kuu teisel pühapäeval ootab muusikahuvilisi aadressil Vana-Kalamaja 1 Laine plaaditurg vahemikus kl 11–15. 10.08 saab linnast välja mõnusat muusikat ja meelelahutust nautima minna Kostivere mõisapäevale. Kostivere kultuurimõisas ootavad kauplejad ja toredad esinejad vahemikus 12–17. 20.08 kl 11–20 ootab külastajaid Ääsmäe pirukafest. Ääsmäe külaplatsil ootab päev täis pirukaid ning mõnusaid kohvikuid! 24.08 kl 12–16 Telliskivi keraamikaturg Loomelinnaku peaväljakul. 30.08 kl 9–15 Kose-Uuemõisa külakeskuses vanatehnikapäev. Näitus ja rongkäik, vanakraami- ja käsitöötäika, kohvikud, lasteala, elav muusika. Tegevusi kogu perele. 30.08 Lääne-Harju valla päev ning muinastulede öö kontsert Kloogarannas. 30.08 Maarjamäe kohvikute- ja laadapäev. 31.08 Kristiine laat kl 10–16, Kristiine linnaosa valitsuse hoone vastas. Maitseelamused ja hea muusika! September toob sügisannid ja festivalid 6.09 kl 10–15 Hüüru sügislaat Hüüru mõisapargis 6.09 kl 11–16 Lasnamäe sügislaat Tondiloo pargis 7.09 kl 10–16 Eesti leiva päev ja sügislaat Eesti vabaõhumuuseumis. Päeva peakangelane on rukkileib. Tee tutvust rehepeksuga, käsikivil vilja jahvatamisega, kuidas maitseb see õige rukkileib ja värske või. Maitsvat Eesti toitu ja ehtsat käsitööd saab kaasa osta suurelt sügislaadalt. Mööda muuseumi peateed kulgeb traditsiooniline käsitöö- ja toidulaat. 13.09 Kirjandustänava festival – eriline kultuurisündmus Tallinna südames, mis toob kokku kirjanduse, kunsti ja loovuse austajad. Külalisi ootab mitmekesine programm ja laat, kus avastamist ootavad haruldased raamatud, ainulaadsed käsitööesemed ja põnevad kohtumised loojatega. 13.09 kl 12–18 Mustamäe sügislaat Männi pargis. 13.09 kl 9–16 Keila kihelkonna laat Keila lauluväljakul. 14.09 kl 11–17 Liiva laat Kahala külas. 14.09 Pika tänava festival Tallinnas. Festivalil saab ostelda vanakraamiturul, piiluda Pika tänava hoovidesse, osaleda töötubades, nautida kontserte, astuda sisse muuseumidesse ja palju muudki. 20.09 Arsenali õunafestival

kl 11–15 Arsenali keskuse parklas. 24.–25.09 Tallinna Toidumess Unibet Arenal – suur toitu ja toidutehnoloogiat ühendav mess. Messil on võimalik tutvuda uusimate toidutrendide, tehnoloogiliste lahenduste ja innovatsiooniga, leida uusi koostööpartnereid ning saada inspiratsiooni oma ettevõtte arendamiseks. 26.09–5.10 Oktoberfest Tallinna lauluväljakul. Tegemist on meelelahutusliku kogupere­üritusega, mis ühendab endas lõbustuspargi, kaubandusala ja mitmekesise toidukultuuri. Mujal Eestis toimub samuti põnevaid üritusi! 2.08 Märjamaa Folk ja käsitöölaat kl 10-15 Märjamaa keskväljakul. 8.–9.08 Kuressaare merepäevad Raiekivi säärel. Laadaala on avatud reedel kell 12–18 ja laupäeval 10–18. 8.–9.08 Viru Folk Käsmus,

Põhja-Ameerika aasta. Festival algab reedel kell 14 ning lõpeb ööl vastu pühapäeva kell 4. 8.–9.08 Tartu toidu- ja veinifestival Tartu kesklinnas. 9.08 Suur kodulindude ja küülikute laat Tartumaal Vorbusel. Näha, katsuda ja soetada saab mitmesuguseid kodulinde ning küülikuid. Angoora küüliku pügamise ja vokiga käsiketramise õpituba. Lastele tegevused ja mänguala. Võimalus külastada Estfarmi looma- ja linnuparki. 9.–10.08 pikima traditsiooniga Hauka laat Antslas. 22.–23.08 Võru pärimustantsu festival ja käsitöölaat Võru kesklinnas. 30.08 Kallaste kala- ja sibulalaat Kallaste keskväljakul. 5.–6.09 Saaremaa toidufestival-sügislaat Kuressaare kultuurikeskuses ja selle ümbruses. 6.09 kl 10–16 Võrtsjärve angerjafestival Ulge puhkealal Viljandimaal. 6.09 kl 9–18 Jäneda sügislaat. 12.–14.09 Motoshow Tartu Näituste messikeskuses. 13.09 kl 10–18 Tartu Maarjalaat Tartu kesklinnas. 20.09 Maal elamise päev üle Eesti! Täpsem info: maalelamisepäev.ee.

