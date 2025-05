Tallinnas Tellis­kivi M-hoones on kuni 31. oktoobrini 2025 avatud audio-­video elamus­näitus, mis toob külastajani üle 50 kõige hinnatuma Leonardo da Vinci teose interaktiivsel moel.

Näitusel „Da Vinci Genius“ on kasutatud tehnoloogiat, heli- ja videokujundust, mis annab da Vinci loomingut edasi interaktiivsel moel 35 projektori abil. Külastaja saab puudutada ekraane ja kunsti, mis ärkab ellu või muutub.

Elamus on üles ehitatud sessiooniti – sellel on algus ja lõpp. Sessioon kestab 45 minutit ja selle ajal ei saa sisse-välja käia. Seansid algavad igal täistunnil ja ühe seansi pikkus on 45 minutit. Elamusnäituse heli tekst on inglise keeles. Täispilet maksab 26,60 eurot, noortele 18,60 eurot.

„Kunstielamus annab lisaks tuntud kunstipärandile ülevaate da Vinci loodusteaduslikest uurimustest ja tehnilistest visioonidest, sealhulgas tema mõtisklustest inimkeha, looduse ja isegi kosmose üle,“ ütles PoCo näitusekorraldaja Linnar Viik, kelle sõnul keskendub kunsti­elamus eelkõige da Vinci kui leiutaja ja inseneri rollile.

Kunstielamuse on loonud Londoni stuudio Phoenix Immersive, loomingulise kontseptsiooni ja disaini taga

seisab multimeedia ja elamuskujunduse stuudio flora&faunavisions Berliinist. Heli­kujunduse on loonud Grammyle nomineeritud Briti DJ ­Sasha.

Mona Lisa ärkab interaktiivsel näitusel justkui ellu.

FOTO: davincigenius.ee