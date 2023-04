Kinnisvaraturul on toimumas pöördelised sündmused: kinnisvara ostu- müügitehingute arv on vähenenud, nii müügi- kui üürihinnad on langenud. Kinnisvara üürile andmine on paljudele Eesti elanikele lisasissetuleku allikaks. Millised remondi- ja sisustusnipid aitavad selle väärtust tõsta?

„Üüriturul on defitsiit. Kortereid on vähe,“ ütles Kanal2 saates „Kodud rahaks“ kinnisvaraekspert Elar Haidberg. Enamik korteriüürijaid jääb tema sõnul vanuselt umbes 30 kanti – vanematel on tavaliselt korter juba olemas. Üüriturule annavad Haidbergi kinnitusel tõuke piirkonna suuremad tööandjad.

Saates üritatakse iga kord erinevate korterite väärtust remondiga tõsta, et saaks küsida kõrgemat üürihinda – juba sellise saate olemasolu näitab, et üüriturul läbi löömiseks tuleb eristuda.

Soodne aeg üürimiseks

Uus Maa kinnisvarabüroo juhi Jaanus Lauguse sõnul on üürihinnad põhjas ning pigem on oodata tõusu, mistõttu tasub praegu pikemad lepingud ära sõlmida – vähemalt üürilevõtja vaatest. Laugus märkis, et viimase poole aasta jooksul langes keskmine üürihind Tallinnas ja Harjumaal lausa paarkümnend protsenti.

„Praeguseks on üürikorterite pakkumine portaalides vähenemas. Paljud inimesed on tõusvate laenuintresside tõttu ostuotsusega äraootavad ja pigem üürivad ning see tõstab segmendis nõudlust. Oleme küllaltki veendunud, et üürihinnad enam alla ei tule, pigem lähevad nõudluse kasvades vaikselt üles, eriti kui üliõpilased hakkavad varasuvel linna kortereid otsima. Seetõttu on praegu soodne aeg pikema üürilepingu sõlmimiseks. Praegu veel saab kaubelda,“ kõneles Eesti suurima kinnisvarabüroo juht.

Päris kodu tunnet aitavad üüripinnal luua ka emotsiooni tekitavad läbimõeldud sisekujunduslikud elemendid.

Pikema lepingu puhul võivad omanikud Lauguse sõnul hinnas veidi alla tulla, eriti kui üürniku taust on kontrollitud, renomee hea ja maksekäitumine korras – just sellist üürnikku tahetakse pikalt hoida ja saadav kõrge hind pole peamine argument.

Uus Maa büroo maakleri Anneli Lindemanni sõnul on üürimise eesmärgil soetatud kinnisvara puhul väga oluline selle seisukord, sest sellest sõltub nii üürihind kui ka sobiva üürniku leidmise kiirus.

„Väsinud ja kulunud välimusega kinnisvara üürimine võib osutuda aeganõudvaks, sest üürnikud eelistavad korralikku, puhast, murevaba ja pigem kaasaegset üüripinda. Tõenäolisemalt peatuvad üürnikud heas seisukorras mugavustega üüripinnal ka kauem,“ lausus Lindemann.

Kaks suunda väärtuse tõstmiseks

Lindemanni sõnul on kaks peamist suunda, kuidas üürikinnisvara väärtust tõsta – pisiparandused või täielik uuendus. „Vahel piisab vaid seinte värvimisest ja korralikust suurpuhastusest, et luua üüripinnal värskem ilme. See-eest teinekord tuleb teha suurem investeering, näiteks vahetada välja põrand, köögimööbel või remontida vannituba,“ kirjeldas Lindemann.

Ta lisas, et päris kodu tunnet aitavad üüripinnal luua ka emotsiooni tekitavad läbimõeldud sisekujunduslikud elemendid. Lisainvesteeringud tuleb aga põhjalikult läbi kaaluda. „Kui üüritav kinnisvara asub piirkonnas, kus üürihinnad on madalamad, siis ei pruugi värskendusel nii suurt mõju olla, kui oodatakse. Samuti ei ole mõistlik juba heas seisukorras oleva vara kapitaalselt remonti ette võtta, kuna see investeering ei pruugi end samuti õigustada,“ selgitas Lindemann.

Inbanki laenude ja ja kaartide müügijuhi Evelin Rahkema sõnul tasub üüritava kinnisvara parendamisel hoolikalt läbi kaaluda, kui suur investeering end kui pika ajaperioodi vältel ära tasub ning kas on mõistlik kasutada juba olemasolevaid vahendeid või kaaluda hoopis pangapoolset finantseeringut. „Väiksemad mõnesajaeurosed kulutused on mõistlik tasuda koheselt või ajatada. See-eest suuremate, paarist tuhandest eurost algavate kulutuste puhul tasub kaaluda fikseeritud intressiga remondilaenu,” selgitas Rahkema.

Millised tegurid tõstavad enim üürihinda?

• Seinad ja põrandad – üürnikele on oluline, et nii seinad kui põrandad oleksid värsked ja puhtad. See aitab luua üldise värskema ilme.

• Korralik köök koos kaasaegse tehnikaga – kriitilise pilguga tasub üle vaadata köögi ja kodutehnika seisukord. Üürnikud eelistavad kaasaegseid lahendusi, näiteks nõudepesumasinat ning piisavat panipaigaruumi asjade hoiustamiseks.

• Viisakas vannituba – kõige olulisem on, et vannituba oleks puhas ning sisustatud igapäevaks vajalikuga.

• Korraliku madratsiga voodi ja pimendavad kardinad – magamistoas hinnatakse üha enam head madratsit ning pimendavaid kardinaid või ruloosid.

• Diivanvoodi elutoas – külaliste võõrustamiseks tuleb tihtilugu kasuks elutoas paiknev diivanvoodi.

• Rohkelt kapipinda – kõigil on omajagu asju, mida hoiustada. Mida rohkem on kodus kapipinda nii elu- ja magamistoas kui esikus, seda parem.

• Hooviala ja terrass – üürimise eesmärgil soetatud eramu või majaosa puhul tasub korrastada hooviala, terrass ja vajadusel parandada maja välisilmet.

• Energiatõhususe tõstmise lahendused – kinnisvara kõrvalkuludel on väga suur roll üürihinna kujunemisel. Tehnilised lahendused, mis aitavad ka üürnikul igakuised kulud mõistlikuna hoida, tulevad pikas perspektiivis kasuks.

• Lisaks on vahel võimalik muuta kinnisvara toalisust, mis võib kaasa aidata kõrgema üürihinna küsimisele.

Allikas Uus Maa kinnisvarabüroo