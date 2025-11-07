Kätte on jõudnud aeg, mil päike on haruldasem kui hea sõna neti­kommentaariumis. Vihm, tuul ja pimedus teevad oma töö ja enamik meist ilmselt eelistaks novembris pigem diivanit, sooje ­sokke ja head ­raamatut või filmi õues jalutamise asemel …

November on meeste ja meeste tervise kuu – seega vaatleme, mida mõnusat saaksid mehed sel pimedal ja tihti tormisel sügiskuul enda vaimse, aga ka füüsilise tervise turgutamiseks teha. Kõik tegevused sobivad nii üksi, koos sõpradega kui ka koos perega toimetamiseks.

Tegelikult on sügis-talv ideaalne aeg, et end värske õhu kätte meelitada. Jah, õues on jahedam, hämaram ning niiskem, kuid samas on värske sügisõhk ergutavam kui suvine soojus ning maas kõdunevatel puudelehtedelgi on omamoodi mõnus lõhn.

Kohustuslikud õueminekud jooksmise pärast või 10 000 sammu saavutamise eesmärgil ei pruugi olla kõige motiveerivamad. Parem on teha midagi, mis meeldib ja samas mõjub hästi ka tervisele ning üldisele enesetundele.

Mitte õue, vaid kalale…

Jah, isegi novembris. Kõige parem on seista mõnes rahulikus jõekäärus, termos kotis ja vesi rahustavalt kohisemas. Muidugi leidub neid, kes võivad sügise kalastamise indu jahutada ja väita, et sügisel külmal ajal kala ei võta, aga sellesse ei tasu kinni jääda. Vahel tuleb kala, vahel mitte, aga tuju läheb värskes õhus igal juhul paremaks. See on vältimatu!

Novembris kalal käies tuleks muidugi lisaks vihma ja tuule trotsimisele arvestada ka mõningate püügipiirangutega. Üldjoontes on sisevetes lõhe ja meriforelli püük kuni 30. novembrini keelatud, sest kaladel on kudemisaeg. Jõeforelli ei tohi püüda kuni 31. jaanuarini ning angerjapüük on Eestis keelatud aastaringselt.

Ka lühike jalutuskäik mere ääres teeb imet – õhk on karge, mõtted selginevad ja külma käes vaevlev nägu tuletab meelde, et oled endiselt elus.

Samas on täiesti lubatud õnne proovida enamiku teiste kaladega. Näiteks ahvena, haugi, latika, kogre, särje ja linaski püügile piiranguid ei ole. Koha ja vimbu võib ka püüda, sest nende kudemisperiood jääb kevadesse. Siigagi võib Harjumaa sisevetes novembris püüda, kuigi mõnes Eesti piirkonnas kehtib sel ajal ajutine siia püügikeeld.

Häid püügikohti Harjumaal jagub. Soodla veehoidla on tuntud ahvena, haugi ja särje poolest. Vasalemma jõe kalastik on liigirikas ja maastik vahelduv – seal võib konksu otsa jääda lisaks haugile ja ahvenalt ka luts, nagu ka Rummu ja Klooga (ehk Lodijärv) järvel. Maardu järvel võib spinningu otsa sattuda ka latikas. Keila jõgi on põnev, ilus ja mõnusate suurte puude all – ka seal on sügisel peale püügikeelu all olevate kalade neid, mida püüda tohib.

Suurepäraseid veekogusid kalapüügiks on palju, kus pea saab klaariks ja tuju paraneb ka siis, kui kala ei peaks näkkama. Enne kalale minemist, vaata püügipiirangute infot kalaportaali.ee.

Soe kodu on õhtul palju mõnusam pärast ergutavat matka

Matkamisega seostub nii mõnelgi raske seljakott, igav kõmpimine, soiste lompide vältimine, higistamine jms. Tegelikult võib see olla kõike muud. Ka sügisel. Kui riietus on ilmale vastav ning kaasas on väike seljakott snäki ja sooja joogiga, ei ole ilma ega pikemat kõndi karta vaja.

Matkamiseks on Harjumaal mitmeid suurepäraseid paiku. Rummu karjäär on põnev keskkond, kus ühendada looduses jalutamine põneva maastiku, looduse ja vee lähedusega. Endise Murru vangla territooriumile niisama uitama ei pääse, kuid kaarti täpsemalt uurides leiab täiesti seaduslikke ja suurepäraseid ligipääse karjääri äärde.

Kui eelistad pigem konkreetset matkarada, siis valikust puudust ei ole. Näiteks Paukjärve ja Majakivi–Pikanõmme matkarajad ootavad igal aastaajal ning pakuvad seda haruldast vaikust, mida mujalt on raske leida. Nagu Harjumaa rabadki (Viru, Pääsküla ja Kakerdaja rabad), kus on head matkarajad, puhas keskkond, ilus loodus ja rahu ning vaikus. Ja pärast koju jõudes, saab diivanil lesimist nautida eriti mõnusa rahulolu ja tänutundega.

Meri ja mererand ei kao kuskile, ka novembris. Kaberneeme, Vääna-Jõesuu ja Laulasmaa rannad on sügisel hoopis teistsuguse näoga: tühjad, tuulised ja kuidagi süngelt aukartust äratavad. Ka lühike jalutuskäik mere ääres teeb imet – õhk on karge, mõtted selginevad ja külma käes vaevlev nägu tuletab meelde, et oled endiselt elus.

Mees ja tuli

Elav tuli on kutsuv, aukartust äratav, sooja andev ning lihtsalt ilus. Seda võiks vaadata lõpmatuseni. Kui Sul on oma aed, siis hoia lõkkekoht korras ja paar kuiva halgu alati varuks. Lõkke suits ja leegid tõmbavad endasse nii kohalviibijate pilgud kui argielu mõtete sasipuntra.

Kui oma aeda ei ole, tasub meeles pidada, et RMK lõkkekohad on igal aastaajal kõigile soovijatele avatud ja tasuta. Mõni neist asub metsa servas, mõni veekogu ääres, aga igas kohas on sama tunne – korraks aeg peatub ja igapäevamured ununevad. Võta piknikukorv ühes ja lõpptulemuseks on hea ja eriline enesetunne, mida ükski tänapäeva moodne „teraapia“ ilmselt samaväärselt pakkuda ei suuda.

Kui võtta värskes õhus viibimist kui head vabandust regulaarselt argirütmist välja astumiseks, teeb see aasta lõikes rohkem head kui ükski ajutine ja närvesöövalt aktiivsusest pakatav meeste tervisekuu üleskutse kas 10 000-le sammule päevas või lihaste pumpamisele jõusaalis.

Vahel, tegelikult õige sageli, piisabki vaid värskest õhust ja hetkest õues, et end paremini tunda ja suunurgad taas ülespoole kerkiksid. →