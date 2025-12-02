Kui Te armastate suusatada, peate endale muretsema ka ohutuse tagava varustuse. Aktiivsed suusatajad peaks muretsema enda isikliku varustuse, mitte seda rentima, lõppude lõpuks tasub investeering end ära ja mägesid vallutada on samuti nii palju mõnusam.

Rääkides ohutusest pälvib kõige rohkem tähelepanu tõenäoliselt suusakiiver, kuna see võib aidata vältida õnnetusjuhtumeid. Kas see on kohustuslik? Tõesti on, kuna ilma selleta ei saa Te mitte ainult nautida suusaradasid, vaid riskite ka enda või teiste inimeste tervisega.

Suusakiivrite tüübid

Kõigepealt soovitame tutvuda kiivritega vastavalt nende tüüpidele. Konkreetne tüüp võimaldab täita teatud kindlaid funktsioone ja mitte muretseda sportimisel mugavuse pärast.

Võistluskiiver sobib kõige paremini neile, kes saavutavad liikumisel väga suuri kiirusi. Freestyle tüüpi kiiver sobib kõige paremini suusatamiseks. Selline suusakiiver mitte ainult ei kaitse, vaid hoiab ka soojust. Vabaaja tüüpi kiiver on kõige rohkem orienteeritud mugavusele. Samuti stiilile, seepärast valige endale kõige sobivam.

Alati võib pidada nõu ekspertidega, kes tutvustavad Teid alternatiividega ja soovitavad kõige sobivamaid.

Kiivri suurus

Valides kiivrit tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka selle suurusele. See on määratav tähtedega S kuni XXL, kuid M suurust loetakse kõige populaarsemaks, kuna kuna see sobib keskmise suurusega peale. Kui peamõõdud on võetud täpselt, leiate kergelt endale kõige sobivama kiivri. Sellise, mis liibub, kuid ei tekita mingit ebamugavustunnet.

Kiivri hind

Kvaliteetse kiivri hind on tavaliselt 100 euro ringis. Loomulikult võib alati leida ka odavama, kuid sellisel juhul peate arvestama, et kvaliteet ei pruugi olla sama hea. Samuti soovitame jälgida kampaaniaid ja kasutada pakkumisi.

Täiendavad lisad

Suhteliselt populaarne valik on integreeritud kõrvaklappidega suusakiiver. Sellise kiivriga saate sportimise ajal kuulata muusikat või suhelda teiste inimestega. Samuti tasub tutvuda kiivritega, mida müüakse komplektis koos suusaprillidega.

Otsige kõige sobivamat kiivrit internetist, kuna nii saate lühikese ajaga vaadata üle rohkem pakkumisi ja peale meie poolt kirjeldatud kriteeriumite hindamist leiate lihtsamini endale kõige sobivama.