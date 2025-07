„Meil on ta nüüd olemas, teadaolevalt ainukene Harjumaal ja üks vähestest Eestis,“ näitab vallavanem Raul Siem Kose staadioni tallinnapoolses otsas seisva koguka kaadervärgi poole. Sellel on isegi rattad all. Nagu oleks valmis iga hetk startima.

Kose vald on läbi ajaloo tuntud oma kultuurilembeste inimeste ja sügavate rahvakunsti traditsioonide poolest. Siin on tegutsenud laulukoorid ja tantsurühmad, tehakse käsitööd, on korraldatud ja korraldatakse suuri rahvaüritusi. Selle pärast on ehitatud ka Pirita jõe kõrgele kaldapealsele uhke valla laululava. Avaram kui enamikes teistes omavalitsustes.

„Tegelikult sealt Pirita jõe kaldapealselt see idee alguse saigi,“ meenutab Raul Siem. Sest varem oli suure laululava taga, otse Pirita jõe maalilises käärus, veel üks laululava, ülemisest väiksem. Selles paigas meeldis eriti noortele omi pidusid pidada. Siin toimusid isegi üle-eestilised rockbändide väiksemad festivalid. Midagi pole aga ajatut. Ja aeg tegi ka laululava kallal oma töö, puidust laululava Pirita jõe ürgorus muutus kasutamiskõlbmatuks, ohtlikuks. Ja vallavanema kinnitusel otsustati amortiseerunud ehitus likvideerida. „Kunagi oli see lava sinna ürgorgu ehitatud natuke seadusega riivesse minnes – ehitus asus otse jõe kaldal, ehituskeelu vööndis,“ meenutab Raul Siem. Ilma seadusega pahuksisse minemata poleks samasse kohta uut laululava enam püstitada saanud. Sellest tekkis aga idee paigaldada sinna vajadusel teisaldatav lava.

„Tore, et võime nüüd ka valla ääremaadel üritusi korraldada, generaator vajaliku voolu tekitamiseks on olemas.“

Jekaterina Kaljukivi

Leiti toetaja

„Laiemalt mõeldes – miks me peaksime valda veel mõne statsionaarse laululava püstitama. Üks on, aitab. Pidusid ja rahvaüritusi peetakse aga ka mujal kui Kosel – Orul, Kõuel, Ojasool, Triigil – vald on ju suur,“ mõtiskleb vallavanem.

Nii sündiski otsusus – osta teisaldatav laululava. „Tegime LEADER-programmi taotluse, osutusime edukaks, saime kaasfinantseerimise“ ütleb Siem. Ligi 60 000 eurost, mis lava maksab, kaeti LEADER-programmi rahaga 75%, ülejäänu maksis vald.

Koolituse said ka mõned inimesed, kes nüüd mõne tunniga lava transpordiasendist kasutusvalmiks muudavad.

„Lava ostes me ei mõelnud ainult Kose valla vajadustele, vaid natuke laiemalt,“ räägib vallavanem. Kuna Harjumaal teist teisaldatavat lava pole, siis usub Siem, et teisedki omavalitsused, kultuuriasutused või ürituste korraldajad on lava rendist huvitatud. Kose vallavalitsus on hinnakirjagi välja töötanud – lava rent koos ülespanekuga üheks päevaks maksab 1200 eurot. Lisandub transpordikulu. Lava transpordiks piisab tugevamast maastikuautost.

Pidu võib tulla

Lava, mille esikülje pikkus on kaheksa ja sügavus kuus meetrit, seisab nüüd kokkupakitult Kose staadionil, olles iga kell valmis sõitma peole või mõnele muule rahvaüritusele, näiteks laadale.

„Muidugi on see tore, et võime nüüd ka valla ääremaadel üritusi korraldada, generaator vajaliku voolu tekitamiseks on olemas,“ rõõmustab värskelt Kose valla kultuurinõuniku ametisse asunud ­Jekaterina Kaljukivi. Kui valla noored tahavad elustada rockfestivali Pirita jõe ürgorus, siis on sellekski võimalused nüüd taas olemas.

Kultuurikorraldaja usub, et pea 50 ruutmeetrise pindalaga lavale peaksid koos esinema mahtuma Kose nais- ja meeskoor, kokku vähemalt 40 lauljat. „Eks praktika ole tõe kriteerium,“ lisab Kaljukivi. Esimest korda on plaanis vallal lava kasutada 20. augustil, Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva üritusel.

Lava on võimalik paigaldada ka formaadis 8×4 meetrit. „Eks ta ole nagu rätsepaülikond – tellija soovil,“ täiendab vallavanem. Eenduvad sõrestikud võimaldavad paigaldada kontserdi korraldamisel vajalikke prožektoreid ja helivõimenduse kaste. Tellimusi lava rendiks ürituste korraldajatelt veel pole, aga Kose kultuurinõunik on optimistlik – ega need tulemata jää. Ka Harjumaa teistes valdades tegeletakse usinalt kultuuriga.

KOMMENTAAR

Kiitus Kosele

Ruth Jürisalu, Harjumaa kultuurikorraldaja

Minu arvates oli sellist lava Harjumaale väga vaja, kiitus Kose valla- ja kultuurijuhtidele. Eriti ajal, mil kõik kurdavad rahanappuse üle, leidsid nemad võimaluse ka kultuuri investeerida.

Üritusi on meil palju – miks peaksime lava rentima Rakverest või Saaremaalt, kus sellised lavad on olemas. Kose lava on ka üsna avar ja moodne, pakub erinevaid võimalusi. Hea lahendus kultuuriüritusteks.