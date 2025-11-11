Isamaa Erakond, EKRE ning Valimisliit Kodukoht Kose sõlmisid 10. novembril Kose vallamaja volikogu saalis koalitsioonilepingu, milles kokkulepitud eesmärke hakkab täitma Kose vallavolikogu 14 liikme toetust omav uus vallavalitsus.

Martin Medar (Isamaa) peab koalitsioonileppe puhul oluliseks leida tark ja vastutustundlik tasakaal kulude ja tulude vahel. “Minu jaoks on koalitsioonileping terviklik kompromisside kogum, kus iga otsus ja tegevus mõjutab paratamatult teisi valdkondi. Ühelt poolt peame leidma rahalised vahendid seatud eesmärkide elluviimiseks, kuid teiselt poolt tagama, et valla eelarve püsiks tasakaalus ja oleks jätkusuutlik ka pikemas perspektiivis,” ütles Medar, kelle sõnul võib koalitsioonilepingus olla ka selliseid eesmärke, mille täielik elluviimine järgmise nelja aasta jooksul ei pruugi olla realistlik. “Ometi on need olulised ja vajalikud pikaajalise arengu suunamiseks ning loovad aluse tulevastele muutustele. Kui täna võib trammiliini idee Kosele tunduda ebarealistlik või isegi veidi utoopiline, siis vaadates Tallinna arenguid, kasvavat pendelrännet, suurenevat liikluskoormust ning vajadust alternatiivsete ühistranspordi lahenduste järele, tasub see mõte siiski laual hoida.”

Siim Pohlaku (EKRE) sõnul sai Kose koalitsioonileppesse selgelt kirja valla rahanduse korda tegemine ja selle stabiilsuse tagamine, mis on peamine eeldus, et valimislubadused saaksid täidetud. “Vallavalitsusel seisavad ees keerulised otsused ja tuleb rakendada korralik kokkuhoiurežiim, sest Kose vald oli 2024. aastaks jõudnud Eesti seitsme kõige keerulisemas finantsseisus omavalitsuse hulka. Sellises olukorras on loomulik, et vallajuhtide palgad külmutatakse järgmiseks neljaks aastaks,” ütles Pohlak, kes toob lisaks rahandusele esile eesmärgi tagada stabiilsus haridussüsteemis ja teha samme lastega perede toetamise osas. “Me ei sulge ühtegi kooli ega lasteaeda, lõpetame lasteaia kohatasude automaatse tõusu ning hoiame ära maamaksu hüppelise tõstmise.”

Ott Valdma (Valimisliit Kodukoht Kose) sõnul on investeeringute koha pealt leppe olulisimaks punktiks Kose-Uuemõisa uue algkoolimaja ehitus. “Valla eelarve seisukohalt kõige kallimad lubadused teenuste ja toetuste valdkonnas on sünnitoetuse kasv 1500 euroni ning samuti ka ääremaa lasteaedades lasteaia kohatasu kaotamine. Minule kõige hingelähedasem on huvihariduse kättesaadavuse parandamine,” ütles Valdma, kelle sõnul on üheks oluliseks leppe punktiks ka üldplaneeringu uuendamine.

Kose-Uuemõisa 6-klassiline koolimaja

Vastavalt kokkulepitule ehitatakse toetuse abil Kose-Uuemõisa 6-klassilise koolimaja, Kose gümnaasium säilib ning vallavalitsus töötab edasi riigigümnaasiumi loomise nimel. Samuti kavatseb uus koalitsioon lõpetada lasteaia kohatasude automaatse tõusu ning kaotada lasteaia kohatasu äärealade lasteaedades.

Koalitsioonileppe kohaselt parandatakse järgmise nelja aasta jooksul nii kultuuriasutuste koostööd ja juhtimist kui kultuuritöötajate palgatingimusi (eriti kõrgharidusega spetsialistide puhul).

Kolme osapoolega koalitsioon lubab otsida ka lahendust Kose-Uuemõisa mõisahoone rekonstrueerimiseks koostöös Eesti kunstiakadeemia ja Kose-Uuemõisa külaarendamise seltsiga.

Vald soovib liikuda edasi kergliiklusteede rajamisega

Taristu poole pealt valmistab uue koalitsiooni toetatav vallavalitsus ette järgmiste kergliiklusteede rajamise: Ojasoo–Habaja, Kose–Viskla, Ravila–Vardja, Oru–Männimäe, Tade–Sepa–Karla, Ardu–Paunküla veehoidla ja Oru–Tammiku. Lisaks kavatsetakse ehitada valmis Ardu kergliiklustee valgustus ja Oru Hiievälja valgustus. Vallasisesed bussiliinid hakkavad koalitsioonilepingu olema ka tulevikus tasuta, lisaks luuakse elanike ja õpilaste vajadustele vastavaid bussipeatusi ja ootepaviljone. Ka teeb uus koalitsioon ettepaneku alustada läbirääkimisi Tallinnaga, et võimaldada Kose valla elanikele tasuta ühistransport Tallinnas.

Maamaks ei tõuse, sünni- ja ranitsatoetus aga küll

Uus koalitsioon lubab korda teha valla rahanduse, sealhulgas lõpetada või muuta vallale kahjulikke lepinguid. Maamaksumäärasid uus koalitsioon tõsta ei kavatse. Investeeringuid tehakse lepingu kohaselt valla keerulise finantsseisu tõttu eelkõige välisrahastuse abil ning vajadusel etapiviisiliselt, vee- ja küttehinnad kavatseb uus koalitsioon hoida kontrolli all.

Sünnitoetus peaks järgmise nelja aasta jooksul kerkima 1500 euroni, samuti soovitakse suurendada ranitsatoetust.

Koalitsioon tuuleparke ei toeta

Koalitsioonilepe sätestab, et vald seisab selgelt vastu tuuleparkidele Kose vallas ega algata sellega seotud planeeringuid ega luba arendusi. Samuti soovitakse piirata maavarade uuringu- ja kaevanduslubade andmist, kui nende mõju keskkonnale on oluline või elanikkond on vastu. Vajadusel viiakse selles valdkonnas läbi rahvaküsitlusi.

Samuti lubavad koalitsiooni osapooled uuendada üldplaneeringut, sealhulgas viia hajaasustuse krundi nõuded vastavusse kohalike vajaduste ja arengueesmärkidega.

Vastavalt lepingule täidab vallavanema ametikoha Valimisliit Kodukoht Kose, abivallavanem tuleb Isamaa nimekirjast. Vallavalitsuse liikmeks määratakse EKRE esindaja. Volikogu esimees tuleb Isamaa nimekirjast ning aseesimehed EKRE-st ja Valimisliidust Kodukoht Kose.

Kose vallavolikogus moodustatakse neli komisjoni: majanduskomisjon (mida juhib Isamaa esindaja), hariduskomisjon (mida juhib EKRE esindaja), kultuuri- ja kogukonnakomisjon (mida juhib Valimisliit Kodukoht Kose) ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (mida juhib EKRE esindaja).

Vallavolikogu uus koosseis koguneb üleriigiliste valimisvaidluste tõttu tõenäoliselt novembri lõpus või detsembri alguses. Siis toimuvad ka uute vallajuhtide valimised, mille järel pannakse koalitsioonileping täismahus üles Kose valla kodulehele, kus kõigil vallaelanikel on võimalik sellega tutvuda.