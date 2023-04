Et sul oleks rohkem aega sooja kevadpäikese nautimiseks ja peaksid vähem mööda poode käies oma väärtuslikku aega kulutama, on võimalik kõik vajalik kevadisteks aiatöödeks leida e-poodide suurest tootevalikust. Aiakoristus, uute taimede istutamine, muru hooldamine ja aiamõnude nautimine. Kõik need tegevused nõuavad teostamiseks häid ja korras vahendeid, mida ei tule pikalt otsida. Kaup24 ja Hansapost pakuvad suures valikus tehnikat, mille abil saad oma aiatöid teostada.

Korralikud tööriistad on mugava ja kvaliteetse töö aluseks. Head tööriistad aitavad ka töötegijat säästa. Sinu aias kasvavad puud ja põõsad tänavad küllusliku ja lopsaka saagiga, kui neid korrapäraselt hooldada. Kindlasti tuleb kevadel eemaldada vigastatud oksi, mille lõikamisel tulevad appi erinevad tööriistad ja aiatehnika nagu kettsaag, oksakäärid ja oksasaag. Suuremate puude lõhkumiseks sobib hästi ka puulõhkumismasin, mis teeb töö lihtsamaks, mugavamaks ja ohutumaks. Korrapärast hooldust vajavad ka hekitaimed, mille pügamisel võib appi võtta heki- ja võsalõikurid.

Murulapp ja peenrad korda

Üks põhilisemaid töid, mille kallal aiaomanikud kevade algusest sügise lõpuni vaeva näevad on muru hooldamine. Tärkaval kevadel tuleks ette võtta murukooriku õhutamine, seejärel saab pihta hakata iganädalase muruniitmisega. Niitmiseks vajaliku abivahendi valik sõltub aiast, pinnasest ja aiaomaniku eelistustest. Populaarseks on muutunud robotmuruniiduk, mis vastavalt seadistusele võtab ette muru niitmise sobilikul ajal, niitmiseks sobimatu ilma korral püsib pesas ja ilusa ilma korral alustab jälle oma tööd. Mehaaniline või elektriline muruniiduk on kergesti hooldatav ja juhitav. Suurtesse aedadesse sobib bensiinimootoriga muruniiduk või murutraktor. Murutrimmer tuleb appi kitsastes kohtades ja on abiks viimaseks viimistluseks peale niiduki tööd.

Kõik vajalik kevadtöödeks ja päikeseliste ilmade nautimiseks Kaup24 ja Hansapost tootevalikust.

Uute peenarde loomiseks ja vanade uuendamiseks tuleb eelnevalt pinnas ette valmistada, selleks võta appi mullafrees või kobestaja. Kui pinnas on õhutatud, pääsevad vesi ja toitained vajalikesse pinnasekihtidesse ja taimed saavad hoogsalt vohada. Kui soovid uusi taimi, puid ja põõsaid istutada, pakub Kaup24 mitmeid vajalikke vahendeid nende mahapanekuks. Peenarde kallal toimetamiseks on hea appi võtta hargid, labidad ja rehad. Kaubavalikust leiad koguni peenrakastid, peenrakatted ja väetised. Mulla ja istikute oma kohale transportimiseks vali mugav aiakäru, mis säästab tassimise vaevast.

Võta heast ilmast maksimum

Eesti suvi ei ole just pikk aga, et sellest natukesestki oma osa saada kulub ära korralik aia- või terrassimööbel. Kaup24 tootevalik pakub kvaliteetset õuemööblit, mis annab mugava võimaluse lõõgastumiseks. Kui lauad ja toolid on juba olemas, siis vaheldust saab lisada aiakiige, kiikuva korvtooliga või lamamistooliga. Istumise saab veelgi mugavamaks teha erinevate toolikatete ja patjadega. Aiatööde vahele mõjub kosutavalt üks mõnus uinak võrkkiiges.

Wicker furniture on a wooden terrace of modern house

Et lapsevanemad ja vanavanemad rahulikult puhkehetki nautida saaksid, tuleb ka laste elu aias tegutsedes lõbusaks teha. Luues erinevaid lõbustusi liivakasti, ronimisatraktsioonide ja kiikede näol ei ole küsimustki, et kellelgi igav oleks. Loomulikult saavad ka lapsed oma tööriistadega aiatöödel abiks olla.

Aeg on grillid sooja panna

Kevad ja suvi käivad käsikäes grillimisega, ilma selleta lihtsalt ei saa. Samas ei saa loota head tulemust ilma kvaliteetse grillita. Nii Kaup24 kui Hansaposti valikus on grillimistarvikuid igale maitsele ja elustiilile, nii tavalisi grille kui ka suitsuahjusid. Suured grillid, millega korraldad ära ka suuremad aiapeod ja väiksemad, mida on mugav suvistele väljasõitudele kaasa võtta. Üks on kindel, imemaitsvate roogade valmistamisel on need kõik suured abilised.

Keraamiline Kamado söegrill on üha populaarsem valik nii kodukasutajate kui ka restoranipidajate seas. Keraamiline Kamado Nordgarden grill tagab hea ja stabiilse soojapidavuse, et valmistatav toit säilitaks kõik oma head omadused. Ajatu disain ja värvivalik igale maitsele on kogu selle headuse juures suur pluss. Süsi valmib grillis juba ca 15 minutiga ja juba saadki kokkamisega algust teha! Paljudel kamado-tüüpi grillidel on küljes mugavad abilauad, mis teevad grilltarvikute toetamise mugavaks.

Kamado grillid on ideaalsed abilised liha grillimiseks, suitsutamiseks, küpsetamiseks, röstimiseks ja BBQ jaoks. Grilli mitmekülgsus võimaldab teha erinevaid roogasid, jääb üle vaid katsetada. Lisaks rohketele võimalustele on grilli puhastamine imelihtne. Piisab vaid puhta lapiga üle käimisest ja võid kompaktse abilise uut töökorda ootama jätta.