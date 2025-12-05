Kohtunikkond kohtute liitmisele suunatud eelnõu vastu

Harju, Pärnu, Tartu ja Viru Maakohtute kohtunikud ja kohtute töötajad ning Tartu Ring­konna­kohtu kohtu­nikud saatsid all­kirjastatud ühis­avaldused justiits- ja digi­ministrile ning Vabariigi Valitsuse liikmetele seoses kohtute liitmise plaaniga.

Pöördumises rõhutasid kohtunikud, et justiits- ja digiministeeriumis planeeritud kohtute liitmine on vastuolus Põhiseadusega ja seab ohtu kohtute sõltumatuse, kuid ei aita vähendada kohtute töökoormust ega lühendada menetlustähtaegu.

Kohtute liitmist eelnõus planeeritud viisil on tauninud ka Riigikohtu üldkogu. Erinevate Eesti kohtuastmete kohtunikke ning emeriitkohtunikke ühendav Eesti Kohtunike Ühing otsustas oma reedesel üldkoosolekul 28.11.2025 toimunud ühishääletusel mitte nõustuda eelnõus planeeritud muudatustega.

Tartu Maakohtu esimees

Marek Vahing

„Leiame, et tegu on eelnõuga, mis viib kohtusüsteemi tasakaalust välja, toomata kaasa seletuskirjas viidatud positiivseid tagajärgi“, nentis Tartu Maakohtu esimees Marek Vahing. „Kohtunikkonna arvamust ja eelnõu osas koostatud erinevaid analüüse ei ole sisuliselt arvestatud, mistõttu olime sunnitud ette võtma Eesti ajaloos enneolematu sammu,“ osundas Pärnu Maakohtu esimees Toomas Talviste.

Eesti kohtunikud paluvad lõpetada kohtute liitmist puudutava eelnõu edasine menetlemine ja kuulutada välja konkursid täitmata kohtunike kohtadele. Kohtunikud paluvad edaspidi arvestada kohtute töö tõhustamisel ja menetlustähtaegade lühendamisel kohtunikkonna ettepanekuid.