See kena männisalu Kose aleviku külje all jääb Tallinnast veerandtunnise autosõidu kaugusele. Maanteelt keerab mändide vahele Sutika tee, kenasti asfalteeritud ja pimedal ajal ka valgustatud. Sutika tee ääres olevate mändide vahele on kerkinud aga majad.

„Viis aastat tagasi, mil Sutika tee ümbruses ehitusega alustasime, polnud peale kauni looduse siin linnalähedases paigas eriti midagi,“ meenutab arenduse käivitanud Merminton Invest OÜ juhatuse liige Eero Leedmaa.

Nüüdseks on Männisalu arendusse Sutika tee ääres ehitatud 15 kodu, millest 11s juba ka elatakse. Hiljaaegu valminud ridaelamu kuuest boksist on müüdud viis. Kerkimas on paarismaja, kuhu samuti juba õnnelikud inimesed on oma kodu leidnud.

„Tunda on, et inimesi, eriti noori peresid, see koht kõnetab, ega muidu valminud kodud nii kiiresti ostjaid poleks leidnud,“ usub teine arendaja, Avora Capital OÜ juhatuse liige Reigo Aamisepp.

Elanikud loovad terviku

Kahekordsetes tumeda laudisega kaetud ridaelamuboksides on 111 ruutmeetrit elamispinda, kus igal perel on oma terrass ja avar õueala. Kogu arendus on arhitektide poolt planeeritud nii, et hommikul idast tõusev päike paistaks terve päeva vältel õuealale ja õhtupäike valgustaks ka terrasse – et elanikel oleks seal peale sauna mõnus istuda, õhtul grillida või lihtsalt loojangut nautida.

Eramutes, mis on samuti tumeda laudisega kaetud, on elamispinda 133 ruutmeetrit, mis jaotub viie toa vahel – ühiseks koosolemiseks on avatud elutuba köögiga, lisaks veel kolm magamistuba ja töötuba. Nii ridaelamutes kui eramutes on saun. Õuepinda on eramutel üle 1000 ruutmeetri. Ridaelamuid kütab maaküte, eramuid õhk-vesi soojuspumbad. Hooned kuuluvad A-energiaklassi, mida ka pangad laenu taotlusel arvestavad.

Praegust arendust seob tervikuks asfalteeritud ja valgustatud tee, mille ääres elamud paiknevad. Tulevikule mõeldes on arendajad paigaldanud istepingid, rajanud laste mänguväljaku koos kelgumäega ning paigaldanud ka täiskasvanutele mõeldud välijõusaali.

„Mitte ainult tee ei seo arendust tervikuks, ennekõike ikka inimesed ühendavad. Männisalu on mõeldud ja on ka hinnaklassilt sobilik nii noortele peredele kui ka looduslähedust armastavale inimesele,“ tähendab Eero Leedmaa.

Arendusest Kose alevikuni on kilomeeter-poolteist. Kosel on väärikas gümnaasium koos kaasaegse staadioniga, muusikakool, erinevad huviringid, lasteaed, kauplused ning perearstikeskus – kõik elamiseks tarvilik ja vajalik. Männisalust alevikuni kulgeb maantee kõrval ka kergliiklustee, mida mööda on turvaline keskusesse jõuda nii noorel jalgratturil kui lapsevankrit lükkaval emal. Lisaks on olemas bussipeatus, mis tagab ühenduse pealinna ning koolide vahel. Kose vald pakub mitmekülgseid võimalusi sportimiseks – spordimaja koos ujula ja jõusaaliga, discgolfi- ja suusarajad ning ka Kose-Ristil paiknev moto- ja vabaajakeskus.

Inimesed ei seo arendust ainult tervikuks, elanikud lisavad sellele ka väärtust. Praegu maksab ainuke saadaolev ridaelamuboks Männisalus hinnanguliselt 279 000 eurot, eramud alates 320 000. See on oluliselt odavam kui näiteks natuke pealinnale lähemal asuvates Rae ja Kiili valdades.

Et hinnad Männisalus võivad oluliselt tõusta, näitab üks hiljaaegu tehtud kinnisvaratehing, kus vaid mõni aasta tagasi arendusest natuke eemal ostetud maja müüdi tänavu juba lausa 420 000 euroga. Elanike arvu kasvades kasvab ka kinnisvara väärtus, tõdeb Eero Leedmaa.

Poole aastaga võtmed kätte

Arendajatel on elanike poolt hästi vastu võetud arendusega plaan jätkata, ehitada juurde nii ridaelamuid kui eramuid. „Juba sel kuul hakkame uuele kuue boksiga ridaelamule vundamenti rajama,“ kinnitab Reigo Aamisepp. Valmis peaks see saama aasta lõpuks, hiljemalt 2026 alguseks. Samal ajal tuleb ka rajamisele kolmas ridaelamu. Esimesest erinevad nad sellega, et on ühekordsed ning avara ruumiplaneeringuga. „Iga projektiga soovime luua veelgi enam läbimõelduma lahenduse,“ kinnitab arendaja.

Üheteistkümnele veel vabale eramukrundile pakub Eero Leedmaa aga valikuid. „Huviline võib esmalt oma valitud krundi üle vaadata, natuke istuda ja mõtiskleda ning alles siis otsustada, millist maja ta soovib, kas juba valminud majade tüüpprojekti järgi, enda soovide järgi kohendatud projekti põhjal või leida ise hoopis uus lahendus,“ lubab Eero Leedmaa. Arendaja ehitab maja poole aastaga valmis – just sellise nagu tellija soovib.