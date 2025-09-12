Elementmajade tootja Matek rajab Kehra linna Kehrametsa elamurajooni. Plaanis on ehitada 21 eramut ja viis paarismaja. Arendust nõustava Uus Maa Five Stars kinnisvarakonsultandi Nelli Kerde sõnul on tegemist taasiseseisvumisaja suurima eramuarendusega Kehras.

„Kehra linna pole viimase 30 aasta jooksul ühtegi kortermaja ehitatud. Nüüd on neid ehitamisel kogunisti kolm, igas majas 15 korterit. Arendust veab tuntud Saaremaa ettevõtja Tullio Liblik oma ettevõttega Saarte Investeering OÜ,“ nii kirjutasime Harju Elus täpselt kaks aastat tagasi, 15. septembril 2023 pealkirja all „Üle 30 aasta esimene kortermaja Kehrasse”. Nüüd on kortermajadele lisaks kerkimas veel eramud ja paarismajad. Järeldus võib olla ainult üks. Ehk nagu ütleb Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev: „Kehra areng on paisu tagant pääsenud.“

Miks on valitud Kehra?

Kinnisvarakonsultant Nelli Kerde ütleb ausa vastuse: „Tallinna linna lähiümbrus on varsti täis ehitatud – Viimsis, Kiilis, Harku ja Rae vallas on üks arendus teises kinni. Paljudele meeldib aga privaatsus. Siis tahetaksegi linnast kaugemale kolida.“

Uus Maa Five Stars kinnisvarakonsultant Nelli Kerde Kehrametsa eramu avaras elutoas.

Teine põhjus on Nelli Kerde kinnitusel muidugi hind. Kehras saab samaväärse elamispinna nagu Tallinnas mägedel või linna lähiümbruses kõva kolmandiku võrra soodsamalt. See panebki inimesed otsustama kaugemate kantide kasuks. Peale hinna ja privaatsuse on aga teisigi just Kehra kasuks kõnelevaid olulisi tegureid.

Uue arenduse nimi Kehras on küll Kehrametsa, tegelikult kerkivad uued eramud ja paarismajad ikkagi päris linna keskele. „Lihtsalt Kehra on hästi roheline linn, jätab tükati metsa, õigemini küll parkmetsa mulje,“ teab kinnisvarakonsultant Nelli Kerde, kes ka ise Kehrast pärit. Uue arenduse piirkonnast on raudteejaama 10 minutit jalutada, sama pika jalutuskäigu kaugusel on kool, Kehra gümnaasium. Ärikeskuses pakutakse kõiki vajalikke teenuseid – on juuksurisalong, postipunkt, iluteenused. Hiljaaegu avati linnas ka moodne tervisekeskus, kus on ruumid ka perearstidele. Lasteaedki on uusarenduse lähedal. „Mõni aasta tagasi saime lasteaia valmis, tundus et piisab, aga nüüd plaanime juba juurdeehitust,“ rõõmustab volikogu esimees Jaanus Kalev Anija valla ja selle keskuse Kehra kasvu üle.

Inimeste jaoks, kes Tallinnas tööl käivad, on ülioluline hea ühendus pealinnaga. Kehral on see olemas. Väikelinna raudteejaamast jõuab rong pealinna vähem kui poole tunniga. Rongiühendus pealinnaga on tihe.

„Selles majas on neli magamistuba, lisaks avar elutuba koos köögiga, saun, tualett­ruum ja panipaik,“ tutvustab Nelli Kerde 135-ruutmeetrise põrandapinnaga ühekordset pereelamut. Majale annab sooja ökonoomne ja keskkonnasõbralik maaküte. Avarale terrassile, mida päike valgustab terve oma tee hommikust õhtusse, pääseb saunast ja elutoast. „Saunal veel saunalõhna pole, küll aga seegi varsti majas on,“ teab Kerde. Kahest valmisehitatud peremajast üks on juba müüdud, teine ootab veel omanikku. Maja hind on 319 900 eurot, mis teeb ruutmeetri hinnaks 2381. „Et hinna sees on ka garaaž, siis võib öelda – Tallinnas on odavaimal ridaelamuboksil sama hind, mis Kehras viietoalisel majal krundiga 2000 ruutmeetrit. Kerde kinnitusel oodatakse majja ennekõike noori peresid, kelle eluase linnas on kitsaks jäänud.

Naabrusse ehitatavad ridaelamuboksid, kus on pinda paraja kolmetoalise korteri jagu, 66 ruutmeetrit, peaksid kinnisvarakonsultandi sõnul huvitama ennekõike neid, kellel lapsed juba pesast välja lennanud. Ja kes nüüd soovivad pealinna kiire elutempo väikelinna aeglasema kulgemise ja roheluse vastu vahetada. „Tugevalt juurdunud eelarvamus, et Kehra paberivabrik haiseb ja reostab jõge, ei pea ammu enam paika,“ muigab Kehra tüdruk Nelli Kerde. Parim kinnitus neile sõnadele on taas kalarikkaks muutunud maaliline Jägala jõgi. →