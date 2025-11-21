Jõuluaeg peaks endaga kaasa tooma tunde ja tahtmise aeg maha võtta, märgata ja kohal olla. Üks siiramaid viise selleks on kinkida midagi, mis ei tule poeriiulilt, vaid otse kingituse tegija käte vahelt.

Isetehtud jõulukingitused pole vaid asjad – need on mõtted, tunded ja aeg, mis on pakitud kingituse sisse ja on alati enam kui lihtsalt üks poeletilt haaratud ese. See on selge sõnum sellest, et kingi tegija mõtles sinu peale. Aeg ja tähelepanu on tänapäeval pigem luksus, mida me kipume liiga harva jagama. Nii muutub iga käsitsi tehtud kink millekski, mis ei vasta tarbimisühiskonna kiirusele, sest oluline pole mitte täiuslik tulemus, vaid teekond kingini. Käsitsi loodud ese ütleb kingisaajale: ma mõtlesin just sinule, mitte lihtsalt jõuludele!

Lihtsalt valmivate kingituste ideed, mille väärtus on suur

Jõulud on parim aeg lasta loovusel lihtsalt vabalt voolata. Kergesti hangitavatest ja üsna soodsatest materjalidest saab luua midagi, mis kannab endas nii jõulutunnet kui ka kodusoojust.

Sojavahast või mesilasvahast tehtud küünal lisab igale ruumile rahu ja valguse. Küünla valmistamisel saab segule lisada ka erinevaid kuivatatud taimi, kaneeli, apelsini- või sidrunikoort või natuke looduslikku eeterlikku õli. Nii sünnib kingitus, mis iga kord selle lõhna tundes jälle valmistaja pühendumist ja sõprust meelde tuletab.

Puutöö annab võimaluse luua midagi ajatut ja niisama silmailu. Ilus lõikelaud, tassialus, pildiraam või võtmehoidja ei pea olema keerukas, et olla väärtuslik. Eriti kui iga lihvitud koht ja õlitatud pind on tehtud mõttega kellegi rõõmu suurendada. Puidust kingitusti saab valmistada igasuguseid ja igaühel neist on mingi otstarve.

Ka käsitsi tehtud seebid ning ruumilõhnastajad toovad jõuludesse pehmuse ja hoolitsuse. Looduslikud õlid, õrn lõhn ja vahva pakend muudavad sellise kingi millekski, mis ühendab esteetika ja praktilisuse. Kingi väärtus peitub kavatsuses, mitte keerukuses.

Fotoalbum, retseptiraamat ja teised mälestusi hoidvad kingitused

Jõulud on ideaalne aeg tuua mälestused digiekraanidelt käegakatsutavasse maailma. Pildid, mis muidu jäävad nutiseadmete sügavustesse, saavad fotoalbumis uue elu. Käsitsi kirjutatud meenutused, väikesed lood ja kuupäevad annavad albumile ajas kasvava väärtuse. See pole lihtsalt fotokogu, vaid osa perekonna või sõpruse ajaloost, millesse saab igal jõuluajal lisada uusi lehekülgi ja aina ajas täiendada.

Retseptiraamat äratab elule aroomid, mis on lapsepõlvest tänaseni meiega olnud. Perele kuuluvad salaretseptid, vanaema kookide kogusevalemid ja nipid saavad kokku toredas vormis, mis jäävad elama ja edasi liikuma põlvest põlve. Raamatu võib kas täitsa otsast lõpuni ise köita või siis soetada üks tavaline märkmik, mille kaaned saab ise kaunistada ning lehed retseptidega

täita.

Jõulukaunistused ja ehted, mis on tehtud savist, puidust, kangast, kuivatatud tsitruselistest või heegeldatud näiteks lõngast, mitte ainult ei täida kodu jõulumeeleoluga, vaid aitavad igal järgmisel aastal jõulukuuske kaunistades meenutada, et midagi on tehtud hoole ja armastusega ja innustada ka teisi enda valmistatud kingitusi tegema.

Kinkekaardid koostegemistele – kõige tähtsam on aeg

Kõige sisukam ja sügavam kingitus ei ole sageli asi, vaid hoopis jagatud aeg. Jõulud annavad võimaluse kinkida midagi, mis ei kao sahtlinurka, vaid loob mälestusi. Ühine kokkamine, filmimaraton, rabamatk, ühine meisterdamispäev, päev ilma telefonideta, õhtu saunas või lihtsalt lubadus võtta üks päev ja olla päriselt üksteise jaoks kohal – kõik see loob lähedust, mida ükski poest ostetud ese ei paku.

Koostegemise kinkekaardi puhul on tunda, et kinkija on mõelnud just sellele suhtele ning planeerib panustada aega ja tundeid. Ühine aeg ei ole kunagi juhuslik kingitus, see on alati teadlik valik, mis toob inimesed teineteisele lähemale.

Annetuste olulisus kerkib esile just pühade ajal

Jõuluajal muutub meie süda avatumaks. Valgus, mida me süütame kodudes, võiks jõuda ka nende sekka, kellel on seda paratamatult vähem. Pühadeajal tehtud annetus – olgu see rahaline, esemeline või ajaga panustamine loob reaalse muutuse ja võib tähendada kellelegi rohkem kui miski muu. Meie ümber on organisatsioone ja kogukondi, kes hoiavad loodust, loomi ja inimesi. Nende igapäevane töö sõltub sageli vaid neist vähestest, kes märkavad. Varjupaigad, loomi abistavad MTÜd, lasteasutused ja sotsiaalpro­grammid vajavad tuge iga ajal aga ka siis, kui väljas on külm ja pime.

Annetus ei pea olema suur ega alati ka mitte rahaline. See võib olla käsitsi tehtud mänguasi lastekodule, soe sall kodutute varjupaigale, paar küünalt hooldekodusse, voodipesud loomadele pesakohtadeks või lihtsalt mõni hetk vabatahtlikuna. Osaleda saab ka heategevuslikel oksjonitel ja hoopiski see võidetud ese omakorda edasi kinkida, nii saab sinu annetus topeltväärtuse. Heategu ei vaja tunnustust vaid soovi abistada.

Jõuluaeg on võimalus aeglustamiseks ja keskendumiseks olulisele

Isetehtud kingitus on vastand kiirusele ja meeletule tarbimisele. See on võimalus näidata maailmale, kus kõike saab kiiresti, kuidas saab teha teisiti. Isetehtud kingitus on märk, et me soovime oma elust ja suhetest midagi sügavamat – aega, mõtteid, lähedust.

See aeg, mille võtame meisterdamiseks või annetamiseks, ongi tegelik kingitus. Me anname midagi endast ja see jääb nii kinkija kui kingi saaja mälestustesse kauemaks kui jõuluõhtu ja üks pidulik kingituse üleandmise hetk. Jõulud pole võistlus vaid võimalus peatuda, vaadata otsa oma inimestele ja öelda neile läbi väikeste tegude, et nad on meie jaoks väga olulised. Jõulud tulevad igal aastal, kuid isetehtud kingitused ja teod, mis on loodud südamest, jäävad.