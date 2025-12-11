Hasartmängimine on teema, mille kardinataguste üle sageli ei mõelda: hasartmängukohti leidub rohkelt nii internetis kui kodukandiski, hasartmänguteenust osutavad operaatorid on hankinud Eestis ametlikult tegutsemiseks vajalikud litsentsid ja sellega tundubki asi timm olevat. Mängurid teavad, et portaalide vahetamisel või isegi välismaa kasiino ettevõtmisel on tootevalik suuresti kattuv ning kindlate mänguloojate toodang ei puudu pea üheltki Eestis legaalselt kasiinoteenust pakkuvalt lehelt.

Uue hasartmängu turule toomine on mitmetahuline protsess, milles osalevad disainerid, heliloojad, programmeerijad, turustajad ja rohkelt teisi tegelasi, kuid nendest on kõige olulisemad programmeerijad. Nimelt peab iga mänguarendaja välja töötama juhuslikult tulemusi väljastava algoritmi ning selle töökindlust ka ekspertidele tõestama.

Töökindlus ja juhuslikkus tagab mängude aususe

Müüt, et juhuslikult tulemusi väljastavaid õnnemänge saab salajase nupukombinatsiooni kasutamisel või arvutisse mängu turvavõrku puuriva programmi paigaldamisel petta väljastama positiivseid tulemusi, on põhjendamatu. Kaasaegsed internetimängud ja silmini tehnikaimesid täis slotiautomaadid on töökindlad isegi sellisel tasemel, et kui mänguring peaks näiteks elektrikatkestuse tõttu pooleli jääma, hoiab mängulooja andmebaas tulemust seni alal, kuni mäng jälle ette võtta (või kindla arvu päevi, nt 30 või 90).

Kuigi mänguloojatel on algoritmide programmeerijatesse usku, peab toodangu üle vaatama ka kolmas ja sõltumatu osapool, milleks on akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutus. Toode võib lõpptarbijani jõuda ainult peale põhjalike testide läbimist ning sageli järgneb kasiinomängu väljastamisele järelkontroll, mis toimub tootja valitud või sertifitseerija soovitatud ajaperioodi järel (nt ühe või kolme kuu möödudes).

Sertifitseerijaid on rohkelt, kuid EMTA aktsepteerib vaid käputäit

Eesti Maksu- ja Tolliamet (EMTA) tunnustab ainult 18 mängude sertifitseerimisele keskendunud eksperdi hinnanguid. Tutvustame täna kohalikel mängulehtedel pakutavate mängude auditeerijaid – võtame ette globaalsed auditeerimise meistrid!

Gaming Laboratories International

Gaming Laboratories International ehk GLI esineb EMTA nimekirjas nelja laboriga, kellel on õigus sertifitseerida nii mänguinventari (näiteks Harjumaa kasiinode mänguautomaate) kui kaughasartmänge ehk veebikasiinode pakutavat toodangut:

GLI Europe BV

GLI Italy BV

GLI Austria GmbH

GLI UK Gaming Ltd

Kõik neli GLI laborit on ISO-sertifitseeritud (ISO/IEC 17025 ja 17020) ehk laboritel on pädevus viia läbi hasartmängude testimist ja kalibreerimist. Euroopa ja Itaalia labor on sertifikaadi saanud Hollandi akrediteerimisnõukogult The Dutch Accreditation Council, kuna Hollandis asub ka GLI peakontor. Austria labori ISO-sertifikaadi väljastas Austria föderaalne majandus- ja tööministeerium, Suurbritannia kontoril on ette näidata kohaliku akrediteerimisasutuse sertifikaat.

eGaming Compliance Services Limited ehk eCOGRA

Londonis asuv sertifitseerimisinstituut eCOGRA on samuti üks suurtegijaid, kelle eksperthinnangut EMTA ära ei põlga. eCOGRA nime on hasartmängurid näinud ilmselt ka kodumaiste või välismaiste kasiinode jalutsis, sest ettevõte tegeleb lisaks mängudele heakiidupitseri löömisele ka hasartmänguportaalide turvalisuse testimisele.

Akrediteerimisasutus on Suurbritannias tegutsenud juba enam kui 20 aastat ja teeb koostööd selliste kasiinotööstuse suurnimedega nagu Relax Gaming, Games Global ja kontsern Kindred. eCOGRA väljastatud sertifikaate aktsepteerib peale Eesti veel 46 jurisdiktsiooni, nende seas ka lõunanaabrid Läti ja Leedu. Ettevõtte Suurbritannias väljastatud ISO-akreditatsioonide nimekiri on õige pikk:

ISO/IEC 17020:2012

ISO/IEC 17021-1:2015

ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17065:2012

Lisaks on eCOGRA saanud 3 ISO-standardit ka Iirimaa INAB-lt. Huvitava faktina toome välja, et eCOGRA oli esimene hasartmängimisele keskenduv testlabor, millele väljastati standard 17021-1, mis on eelstandard infoturbesüsteemide kontrolliks-testimiseks vajalikule akreditatsioonile.

Väldi tunnustamata portaale ja hasartmänge nagu tuld

Ilma tegevusloata hasartmängulehe kasutamine või töökindluse osas sertifitseerimata hasartmängu mängimine pole kunagi tark valik, sest litsentsi/sertifikaadi puudumine on selge märk turvaohust. EMTA kodulehel leitav seaduslike hasartmängukorraldajate ja nende hallatud kasiinobrändide nimekiri on kokku kogunud kõik portaalid, mis on läbinud nii audiitorite kui EMTA enda kontrollid ning mille tegevus vastab Eestis kehtivale hasartmänguseadusele.