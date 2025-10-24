Lõuna poolt ümber linna kulgevat maanteed on Keilas oodatud aastaid. Ikka on riik rahapuudusel selle ehitamata jätnud. Nüüd on aga raha leitud!

7. oktoobril teatas Keila ettevõtjatega kohtunud majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, et riik võtab ümberehituse plaani, 2028. aastaks peab see valmis saama.

Detailplaneeringu kohaselt algab lõunapoolne ümbersõit Keilas praeguse Tallinna maantee algusesse jääva Statoili juurest ringteega, kulgedes sealt poolkaarena ümber Keila ja jõudes välja linna taha Ringtee tänavale, kus maantee kulgeb juba edasi Ääsmäe ja Pärnu suunas.

Pooletunnised ummikud kaovad

Praegu kulgevad Tallinna või Paldiski suunalt tulevad autod lõuna poole edasi läbi Keila linna. 10 000 elanikuga ja suhteliselt tiheda rongiliiklusega (linna läbivad Tallinna-Paldiski reisi- ja kaubarongid) Keilas on ainult üks raudtee ülesõidukoht.

„See tähendab, et hommikuti, mil täiskasvanud lähevad tööle ja lapsi viiakse kooli, tekivad raudteeülesõidul kuni pooletunnised autode ootejärjekorrad,“ kõneleb aastaid lõunapoolse ümbersõidu eest võidelnud endine Keila abilinnapea, nüüdne riigikogu liige Timo Suslov. Tema kinnitusel rajatakse koos ümbersõiduga veel üks sild üle Keila jõe ja viadukt üle raudtee.

Timo Suslov

Keila tööstuspark koos sealsete tunnustatud eksportijatega (nt Harju Elekter Eesti AS-iga, Glamox, Ensto Estonia ja teised) asub küll Keila linna Paldiski-poolses otsas, aga lõunapoolne ümbersõit aitab veokulusid neilgi kokku hoida – pääs Pärnu maanteele muutub lihtsamaks. „Rajatav ringtee avab juurdepääsu ka vana teraviljakombinaadi, endise TERKO alale, kus nüüdki paiknevad tööstusettevõtted,“ täpsustab Timo Suslov. Rajatav ringtee ei vähenda tema kinnitusel ainult liikluskoormust, vaid loob arvestuste kohaselt Keilasse juurde ka töökohti, kiirendades linna arengut.

Milline tuleb?

Transpordiameti peadirektori Priit Sauki sõnul on kavandatav Keila lõunapoolne ümbersõit 2,2 kilomeetrit pikk, 1 + 1 sõidurajaga. Eelprojekti kohaselt ehitatakse välja kolm uut ringristmikku. Projekti orienteeruv maksumus on 10,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Lisaks

rajatakse veel kergliiklustun-

nel Tallinna ringtee alla (ligi

500 000 eurot) ja rekonstrueeritakse osaliselt Keila-Ääsmäe tee. Nende kahe projekti maksumus kokku on neli miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Keila linnapea Maret Pärnametsa kinnitusel parandab ümbersõit ka piirkonna elanike igapäevast liikumist. „Lõuna-Keila piirkonna elanikele tekib otseühendus Tallinna ringteega, mis muudab liikumise turvalisemaks ja mugavamaks,“ sõnas Pärnamets.

Ka ettevõtjad näevad projektil suurt väärtust. Harju KEK-i tegevjuhi Janek Lehtmetsa sõnul annab otsus kindluse aktiivselt tegeleda uue tööstusala planeerimise ja arendamisega. „Harju KEK-il on piirkonnas 21 hektari suurune äripark, mille arendamine seisis vajaliku taristu puudumise tõttu. Uus tööstusala on sobilik nii suuremahulise tööstuse kui ka logistikasõlme rajamiseks,“ lausus Lehtmets.

Majandusministri Erkki Keldo sõnul on Keila ümbersõit lisatud „Riigiteede teehoiukava 2026–2028“ eelnõusse, mis esitatakse vabariigi valitsusele aasta lõpus. Ümbersõidu ehitustööde algus on planeeritud 2027. aastasse ning valmimine aastasse 2028.