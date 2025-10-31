Eesti tehnoloogiaettevõte Bamboo Group OÜ sõlmis Dubais toimunud maailma suurimal tehnoloogiamessil GITEX Global 2025 kaks olulist koostöölepet, mis avavad ettevõttele uusi võimalusi Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika turul.

Need kokkulepped rõhutavad ühtlasi Eesti tehnoloogiaettevõtete kasvavat rolli rahvusvahelistes digitaliseerimisprojektides, kus hinnatakse innovatsiooni, paindlikkust ja kõrget tehnilist kompetentsi.

Üks leping sõlmiti Dubai teede- ja transpordiametiga (RTA), et arendada välja digilahendusi mereühenduste teenuste moderniseerimiseks. Koostöö eesmärk on hinnata ja piloteerida tehnoloogiaid, mis muudavad veetranspordi kasutamise mugavamaks, lihtsustavad piletisüsteemi ning toetavad uue põlvkonna laevade rakendamist.

Kohtumisele RTAga jõuti tänu Eesti ühisstendile, mida korraldas Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) koos välisministeeriumiga ning mida rahastati Euroopa Liidu taasterahastu fondist NextGenerationEU. See tähendas, et lisaks Bamboo Groupi strateegilise partnerluse direktorile Natalia Minayevale olid tuge pakkumas ka Eesti justiits- ja digiasjade minister Liisa Pakosta ning Maria Belovas, Eesti suursaadik Araabia Ühendemiraatides, Saudi Araabias, Kuveidis, Bahreinis ja Kataris.

„Meil on suur rõõm teha koostööd RTAga, et ühendada Dubai rikkalik merendusajalugu tänapäevase tehnoloogiaga,“ ütles Natalia Minayeva. „Usume, et meie digilahendused muudavad veeliikluse elanike ja külastajate jaoks turvalisemaks ja mugavamaks.“

Teise koostööleppe sõlmis Bamboo Group samal messil piirkonna ühe juhtiva tehnoloogiaettevõtte Zaintechiga, et integreerida ettevõtte nutikad tooted Smart Locks Pro ja IVO sealsetel Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) turgudel. Smart Locks Pro pakub arenenud digitaalset juurdepääsukontrolli kriitilise infrastruktuuri kaitseks, lihtsustades samal ajal turvajuhtimist. IVO on sõidukisisene kontekstipõhine assistent, mis analüüsib telemaatika andmeid, et parandada juhi ohutust, käitumist ja tööefektiivsust.

„Koostöö Zaintechiga võimaldab meil tuua praktilised ja turvalised digilahendused MENA piirkonna ettevõtetele,“ lausus Bamboo Groupi tegevjuht Vladislav Herchykau. „Tõhus andmekasutus aitab organisatsioonidel teha paremaid otsuseid ja tegutseda suurema kindlustundega.“

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Laheriikide ekspordinõunik Fatoumata Talli sõnul kinnitavad Bamboo Groupi lepingud RTA ja Zaintechiga taas, et Eesti on rahvusvaheliselt tunnustatud digivaldkonna eestvedaja.

„Nutika liikuvuse ja digitaristu arendamise kaudu pakuvad Eesti ettevõtted lahendusi, mis muudavad kogu piirkonnas teenused tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks. Sõlmitud lepingud näitavad Eesti ja Araabia Ühendemiraatide kasvavat koostööd digivaldkonna uuendustes. On rõõm näha, et tehnoloogiamess GITEX toob esile just selliseid koostöid, mis tugevdavad kahe riigi digisuhete sidet,“ ütles Fatoumata Tall.

GITEX on Dubais toimunud maailma juhtiv tehnoloogiamess, mis tõi kokku üle 6000 ettevõtte ja 200 000 külastaja enam kui 170 riigist. Mess keskendus digitehnoloogiate, tehisintellekti, robootika ja küberturvalisuse uusimatele lahendustele ning oli oluline koostööplatvorm valitsustele ja ettevõtetele üle maailma.

Eesti ühisstendil osalesid: Nortal, CybExer Technologies, FoxSec, SelectZero, Bamboo Group, Omnicomm ja Dexatel.