Harju Elu toimetusse jõudnud keskkonnaameti kiirmenetluse otsuses on öeldud: keskkonnaameti läbi viidud menetluse käigus tuvastati, et ajavahemikul 21. jaanuarist 5. veeb-ruarini tehti Harku vallas Tabasalu alevikus aadressil Kodu põik 4 raiet ilma kohaliku omavalitsuse raieloata.

Kõnealuse krundi omanik on Harku vallavolikogu liige Ott Kasuri. Kasuri on tuntud Reformierakonda kuuluv omavalitsuspoliitik, keda teatakse hästi ka Harku vallast kaugemal juba tema ameti tõttu – ta on Eestimaa linnade ja valdade liidu nõunik. Aga mehele pole andnud tuntust ainult tema amet. Ikka teod.

Seekord pani puusse

Ott Kasuri on kauaaegne Harku valla volikogu liige ja olnud ka vallavanem. Just tema oli rohkem kui 20 aastat tagasi MTÜ Tabasalu Looduspark üks asutajatest ja on selle juhatuse liige tänaseni. MTÜ üks eesmärke on keskkonnateadlikkuse edendamine elanikkonna hulgas. Harku vallavolikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjoni liikmena peab Ott Kasuri hea seisma selle eest, et valla inimesed loodushoidlikult käituksid, seaduseid ja vallavolikogu otsuseid järgiksid. Seda on Kasuri ka teinud. „Kui keegi on mingit ettekirjutust rikkunud, on Ott Kasuri see, kes vallavolikogus rikkuja aadressil kõige krõbedamaid sõnu ütleb,“ meenutas vallavolikogu liige Jaanus Härms (EKRE).

Mis juhtus siis auväärse vallavolinikuga nüüd, et ta sae nii puusse pani, maa lagedaks lõikas? Ja mitte ainult enda maa. Ka kõrvalkrundil aadressil Kodu põik 6 on osa maast raadatud, puud maha võetud.

Pilt on troostitu

Ott Kasurile kuuluv krunt asub kurikuulsa Pihlakodu taga. Ja nagu paneb hinge kriipima Pihlakodus teoks saanu, nii ei rõõmusta vaataja silma ka maja taga tehtu. Maa on troostitult paljaks raiutud, suurel krundil kasvab vaid üksik saarepuu. Pole krundil mahalõigatud puude kändusidki enam näha, ei Kasuri enda ega naaberkrundil. „Tõenäoliselt lasi omanik kännud juurida ja ära vedada, et poleks võimalik enam kindlaks teha raie ulatust,“ pakub Jaanus Härms, kes ka Harku valla volikogus toimunud väärteo paljastas, süüdlaselt teo kohta aru päris. Vastust ei tulnud.

Maha saetud puude arvu ei tea ka keskkonnaamet. „Keskkonnaamet tegi kohapeal kontrolli märtsikuu alguses, mil tuvastasime kinnistul sarapuude ning teiste leht- ja okaspuude kännud. Inspektorid fikseerisid viis lõikepinnaga kuusekändu ning sarapuupõõsa kännud. Looduskaitseseaduse § 45 keeld kehtib igale tiheasustusala üksikpuu raiele, seega menetlusotsuse langetamisel ei ole raiutud puude täpset mahtu hinnatud,“ vastas toimetusele keskkonnaameti Harju- ja Raplamaa büroo juhataja asetäitja Kristi Lehtorg. Keskkonnaametnik möönis samuti, et selliseid juhtumeid nagu Tabasalus ei tule sageli ette. „Viimase viie aasta jooksul on keskkonnaamet menetlenud kuut juhtumit,“ täpsustas Leht­org.

Harju Elu kirjalikule küsimusele, miks ta seda tegi, Ott Kasuri ei vastanud. Nii nagu ka telefonikõnele. Küll aga võib mõndagi välja lugeda keskkonnaameti otsusest. „Ott Kasuri pani kirjeldatud teo toime vähemalt otsese tahtlusega karistusseadustiku §16 lg 3 tähenduses, kuna ta oli eelnevalt taotlenud kohalikult omavalitsuselt luba ehitusaluste puude raiumiseks, kuid kohalik omavalitsus soovitud luba ei väljastanud. Kohalik omavalitsus on isikule korduvalt selgitanud, et esitatud raieloataotlust ei menetleta, kuna elujõulisi puid saab eemaldada pärast ehitusloa väljastamist. Ott Kasuri on Harku valla keskkonnaspetsialistile vastanud, et ehitusluba ta ei taotle,“ ütleb keskkonna­ameti otsus juriidilises keeles. Lihtsamalt öeldes: Kasuri maja ehitada ei plaani, küll tahtis aga oma krundi puudest puhtaks teha. Ja seaduse järgi pole see lubatud. Tagajärg – toime pandud väärteo eest 600 eurot trahvi. Või nagu on öeldud keskkonnaameti otsuses: karistada looduskaitseseaduse §73 lg 1 järgi Ott Kasurit rahatrahviga 75 trahviühiku, s.o 600 euroga.

Karma sai kätte

Võiks arvata, et krundi Kodu põik 4 kõik naabrid ja vallaametnikud rõõmustavad – väärtegu sai väärika karistuse. „Mina seda tegu ega järgnenud karistust ei kommenteeri,“ leidis üks naabritest. Ja see on mõistetav: inimene tahab oma krundile tulevikus maja ehitada, targem on valla võimumeestega hästi läbi saada.

„Mind ei huvita see üldse, mis kõrvalkrundil tehti. Meil on ka krunt puudest puhtaks raiutud. Sest Harku valla üldplaneering näebki ette siin lageala,“ lisab teine naaber. Täpsustades siiski, et nemad võtsid vallavalitsusest enne raiet loa, ajasid dokumendid korda.

„Tegelikult tulebki siin kuused maha võtta,“ lisab kolmas naaber. „Kooreüraskeid on kõik kuused täis, puud kuivavad nagunii ära.“ Seda, et kahjur Tabasalu kuuski laastab, kinnitab ka abivallavanem Vello Viiburg, kelle haldusalas on ka järelevalve.

„Ott Kasuri on väga tubli vallavolikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjoni liige,“ leiab selle komisjoni esimees Kaido Kruusoja, meenutades, kuidas Ott Kasuri uue vallamaja ehituse käigus sentimeetriga langetatud puude kände mõõtis. Samas taunib komisjoni esimees kolleegi käitumist isiklikul krundil. „Eriti halb on see, et ta naaberkrundile läks puid maha võtma,“ leiab Kruusoja. Kas olid selleks mingid kokkulepped naabrite vahel – seda Harju Elul tuvastada ei õnnestunud. Kasurile maksis karma kätte, arvab nii mõnigi Harku vallavalitsuses, poleks tarvis olnud vallamaja ehitusel raiutud puude pärast kaebekirju kirjutada…

Karma, üraskid või tähtis ametipost volikogus – kõigile on seadus üks. Ja tähtsal ametipostil olija peaks seadusi jälgima rohkem kui teised. →