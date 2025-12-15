Tallinn – Euroopa spordipealinn 2025 lõpetas suurejoonelise spordiaasta laupäeval Tallinna Lauluväljakul toimunud kontserdiga, mille peaesinejaks oli Soome eurotäht Käärijä.

Lisaks Käärijä kontserdile sai publik nautida Eesti artistide osalusel toimunud lavastust, mis võttis kokku spordipealinna aasta 12 hetke. Laval käisid OLLIE, INGER, Reet Linna, YORA, Jaanus Saks, Katrina Merily, balletitantsija Cristiano Principato, Free Flow Studio tantsijad ja tuletantsijad, mootorrattur Rene Jerbach ning rulluisutajad Tõnis Paalme ja Daniil Volkov.

Euroopa spordipealinna aasta selgrooks oli Tallinnas 12 teemakuu programm, mille raames tutvustati huvilistele tasuta erinevaid spordialasid ja võimalusi nende harrastamiseks. „Üks ring veel!“ põhiprogrammi eesmärgiks oli liikumisharrastusega jõuda inimesteni, kes sellest seni olid kõrvale jäänud.

Jaanuaris oli fookuses suusasport, veebruaris kahevõitlus, märtsis jääsport, aprillis matkamine, mais jooksmine, juunis jalgrattasport, juulis rannasport, augustis pallimängud, septembris orienteerumine, oktoobris fitness, novembris mõttemängud ja detsembris discgolf.

Põhiprogrammi raames toimunud treeningutest ja väljakutsetest võttis osa rohkem kui 30 000 ning pealtvaatajana sai sündmustest osa 21 000 inimest.

Euroopa spordipealinna aastal toimus Tallinnas ka 112 rahvusvahelist spordisündmust. Täiskasvanute tiitlivõistlustest jagati Tallinnas medaleid iluuisutamise, iluvõimlemise, piljardi ja taekwondo EMidel ning avamerepurjetamise MMil.

Suursündmustest toimusid Tallinnas veel murdmaasuusatamise MK-etapp, Discgolf Major Tour, Maijooks, Jäähoki MMi I divisjoni B-grupi turniir, Tallinn International Horse Show, IRONMANN Tallinn, Tallinna Maratoni ja 25. sünnipäeva tähistanud Simple Session.

Tallinna linna korraldatud 57. rahvusvahelised laste mängud tõid Euroopa spordipealinna tulevased olümpiavõitjad, kes said rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) tunnustatud sündmusel oma esimese suurvõistluse kogemuse. Mängudest võttis osa üle 1000 noorsportlase 70 linnast ja 29 riigist. Tallinna esindus võitis koguni 51 medalit.