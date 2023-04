17.00 start Paidest 19.00 C. R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal 21.00 Pärnu Munamäe park

Jüriöö Märgutulede avalöök toimub Paide vallimäel. Kell 21.00 süütab märgutule Paide Ordulinnuse vahitorni tipus kaitseminister Hanno Pevkur. Vallimäel süttivad jüriöö lõkked, toimuvad jüriöö jooksud ja peaesineja on Karl-Erik Taukar Band.

Juba muinasajal tehti jürituld kurja peletamiseks äsja väljalastud karja juurest, 1343. aasta jüriööl sai sellest aga märgutuli suure ülestõusu alguseks. Juba tol ajal oli inimestel soov olla oma maa peremehed. Täna oleme vabad ja väärtustame oma vabadust. Hoiame maarahva traditsioone, mis on aidanud Eesti rahval rasked ajad üle elada!

