Pirita kloostri varemetesse ja ajaloolisele kalmistualale pääseb nüüdsest advendi nädalalõppudel ja jõulupühadel tasuta, muuhulgas annab see võimaluse ka imetleda jõulupuud. Väga eriline jõulukuusk pakub silmarõõmu ka Niguliste kirikus.

„Tasuta külastuspäevadega soovime suurendada nii piritalaste kui linna külaliste ligipääsu ajaloolisele kultuuri- ja puhkealale ajal, mil huvi selliste paikade vastu on tavapärasest suurem,“ sõnas Pirita linnaosa vanem Ivan Lavrentjev. „Seni on linnaosas olnud absurdne olukord, kus kaunistatud jõulupuu nägemiseks pidi piletiraha välja käima. Nüüd on see olukord lahenduse saanud.“

Pirita linnaosavalitsus paneb külastajatele südamele, et tegemist on nii kultuurilooliselt kui ka religioosselt olulise paigaga, kuhu aega veetma tulles on oluline käituda lugupidavalt ja säästvalt ning teisi külastajaid häirimata.

Pirita kloostri varemetepark on külastajatele tasuta avatud kõigil advendi nädalavahetustel (laupäeval ja pühapäeval) ning jõulupühadel 24.–26. detsembril. Teistel külastuspäevadel kehtib piletihind kolm eurot.

Jõulukaunistuses ja -valgustuses Pirita klooster pakub kõigile soovijatele võimalust advendi- ja jõuluajal jalutada kloostri ainulaadses keskkonnas ja saada osa erilisest pühademeeleolust.

FOTO: Albert Truuväärt

Jõulud Nigulistes on kujunenud pikisilmi oodatud traditsiooniks ja talvise pühadeaja alguseks muuseumis. Jõulumeeleolu loovad Nigulistes ka äsja avatud näitus Toledo katedraali aaretest ja erilised kontsertid. Advendipühapäevadel kutsub Niguliste muuseum osalema töötubades ning kuulama orelimuusikat ja noorte muusikute kontserte. Kooli- ja lasteaialapsed on oodatud osa võtma iga-aastasest jõuluteemalisest muuseumitunnist „Püha Nikolause legendid“.

Advendiaja tähistamiseks ehib sisekujundusettevõte Shishi juba üheksandat korda muuseumi jõulukuuse.

Esimesel korral, 2016. aasta jõuludeks üles seatud kuuse ehtimisel ammutati inspiratsiooni Niguliste kuulsaimast teosest, Bernt Notke maalist „Surmatants“. 2023. aasta jõulukuusk kutsus aga talvisesse võlumetsa, kus piilusid vaatajaid elutruud põhjapõdrad, hirved, siilid, oravad ja öökullid. 2024. aasta Niguliste muuseumi jõulukuusk oli säravvalge ja seda ehtisid armsad lumekakud.

Tavaks on saanud, et kuuse teema jääb saladuseks kuni esimese advendini. 30. novembril süüdatigi jõulukuusel pidulikult tuled, laulis Tallinna Prantsuse lütseumi mudilaskoor ning kõlas orelimuusika.