4. detsembril 2025. a toimunud vallavolikogu istungil valiti Jõelähtme vallavanemaks 10 poolthäälega tagasi senine vallavanem Andrus Umboja (Eesti Reformierakond).

Eesti Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond sõlmisid 11. novembril Jõelähtme vallas valitsusliidu lepingu, mille kohaselt jätkatakse sama koalitsiooniga ka järgmisel neljal aastal. Reformierakonna nimekiri sai valimistel 8 kohta ja Sotsiaaldemokraatlik erakond 2 kohta. Seega on koalitsioonil volikogus kokku 10 kohta 19-st. Valitsusliidu lepingu kohaselt saab volikogu esimehe SDE ja vallavanema positsiooni Reformierakond. Proportsionaalselt jagatakse ka kohad volikogu komisjonide juhtimisel ja vallavalitsuses.„Peame oluliseks, et Jõelähtme vallas pakutavad teenused oleksid kvaliteetsed, elukeskkond elamisväärne ning avalikud hooned tänapäevased. Lähiaja suurim väljakutse on Loo Kooli laiendamine. Meie prioriteet on ka elanikkonnakaitse edendamine ja kriisides toimetulemise võimekuse parandamine.” ütles vastvalitud vallavanem Andrus Umboja.

Volikogu esimeheks valiti 28. novembril Jaak Aab (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).