Reedel allkirjastasid Isamaa Erakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Erakond Parempoolsed Rae vallas uue koalitsioonileppe. Vallavanemaks esitatakse Isamaa esindaja Gerli Lehe ning volikogu esimeheks Parempoolsete esindaja Andrus Kaarelson.

Osapoolte sõnul on moodustuva koalitsiooni aluspõhimõtted koostöö, avatus, läbipaistev juhtimine, eesmärgipärane ja mõistlik rahakasutus ning pere- ja kogukonnakesksed väärtused.

„Eesmärk on juhtida Rae valda arengu ja tasakaalu suunas. Iga meie langetatav otsus peab toetama kogukonna heaolu, majanduslikku stabiilsust ja tulevikukindlust. Selleks rakendame läbimõeldud ja vastutustundlikke lahendusi, mis hoiavad tasakaalu võimaluste ja raha kasutamise vahel ning toetavad valla elanikke – rakendame kodualusele maale maksusoodustuse ja viime alushariduse kulud peredele jõukohasemaks, sidudes lasteaia kohatasu lahti alampalgast ning vähendades seda alates 2026. aastast,“ sõnas koalitsioonileppe kohaselt vallavanema kandidaat Gerli Lehe (Isamaa).

„Rae valla tugevus peitub inimestes, kes loovad, arendavad ja tegutsevad. Meie eesmärk on kujundada ettevõtlust toetav ja targalt juhitud omavalitsus, kus iga otsus aitab kaasa nii majanduslikule stabiilsusele kui ka kogukondlikule heaolule. Üheks oluliseks sammuks on kodualusele maale maksusoodustuse rakendamine ja kodualuse maamaksu tõusu vajaduspõhine kompenseerimine valla elanikele, kes on 31. detsembri 2025. aasta seisuga sisse kirjutatud Rae valda,“ täiendas volikogu esimehe kandidaat Andrus Kaarelson (Parempoolsed).

„Meie eesmärk on kujundada Rae vallast hooliv ja inimkeskne kogukond, kus otsused sünnivad inimeste tegelikke vajadusi arvestades. Soovime, et iga pere tunneks end turvaliselt ja toetatuna – olgu see vaimse tervise toetamine, teenuste parem kättesaadavus või haridus. Just seetõttu viime lasteaia kohatasu alampalgast lahti ja vähendame seda juba uuest aastast, et alusharidus oleks peredele jõukohasem ja stabiilsem,“ lisas abivallavanema kandidaat Alina Ader (SDE).

Koalitsioonileppe põhjal hoidub vallavalitsus juhtimiskulude suurendamisest, vallavalitsuse liikmete ametiautod kaotatakse ning poliitiliste ametikohtade palgatõuse eelarves ette ei nähta. Selle arvelt luuakse üks täiendav abivallavanema ametikoht, et tagada valdkondade parem juhtimine.

Koalitsioonileppega lepiti kokku ka võtmerollid vallavalitsuses. Abivallavanemate kandidaadid on:

Ain Böckler (Parempoolsed) – vastutusvaldkonnad: ehitus, planeeringud, keskkond

– vastutusvaldkonnad: ehitus, planeeringud, keskkond Alina Ader (Sotsiaaldemokraadid) – sotsiaal, kultuur, kogukonnad

– sotsiaal, kultuur, kogukonnad Raul Siem (Isamaa) – arendus, haldus, taristu ja teed

– arendus, haldus, taristu ja teed Marju Aolaid (Isamaa) – haridus, sport, noorsootöö

Koalitsioon rõhutab, et Rae valla juhtimisel seatakse esikohale elanike huvid, kogukondade tugevdamine ning läbipaistev ja säästlik rahakasutus.