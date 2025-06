2023. aastal loodud MTÜ Sa Suudad missioon on olla olemas noorte jaoks, kelle käitumine võib olla väljakutsuv, aga kes tegelikult vajavad kogemust, et neid on kuuldud, nähtud ja mõistetud.

Selle tänuväärse ettevõtmise taga on MTÜ Sa Suudad asutaja ja juhatuse liige Enelis Linnas (pildil). „Töökogemus kinnise lasteasutuse teenuse juhina avas mu silmad. Minuni jõudis igal aastal sadu traumeerivaid lugusid noortest, mis näitasid selgelt, kuidas nende käitumine on peegel rasketest ja valusatest kogemustest,“ räägib ta.

Kuidas tekkis MTÜ loomise mõte?

Olen näinud, kui palju valu, hirmu ja üksindust on riskikäitumise taga. Keegi ei sünni, et hakata ohtlikult käituma – küll aga loovad näiteks ebaturvaline keskkond, väärkohtlemine, hooletusse jätmine, koolikiusamine ja turvaliste täiskasvanute puudumine elust aluse riskikäitumise tekkimiseks.

„Noorte endi tagasiside ja oma töökogemuste põhjal nägin, kui sageli ei mõisteta riskikäitumise tagamaid ega osata läheneda mõistvalt ja mõtestatult.“

Enelis Linnas

Olles kogenud, mida tähendab olla kalli noore kõrval, kes väljendab oma sisemist valu läbi enesevigastuse ja korduvate suitsiidikatsete, võin öelda, et see on olnud siiani üks kõige raskemaid aegu – muretseda inimese pärast, kes on mulle üüratult oluline, ning oodata seda kõnet, kus öeldakse, et teda enam ei ole. See oli tohutult raske nii minule kui ka tema vanematele, aga eelkõige temale endale, minu õelapsele. Tagasi vaadates julgen öelda, et see aeg õpetas, et järjekindlus, pidev tugi nii noorele kui ka tema lähedastele, hinnanguvaba kuulamine, toetavad spetsialistid ning usk, et olukord muutub, viis selleni, nagu noor ise väljendas: „Mul sai endast siiber ja otsustasin teisi kuulama hakata.“

Kui otsustasin lahkuda kinnise lasteasutuse teenuse juhi ametikohalt, ei saanud ma oma mõtetest lahti. Kogetud lood ja noorte elud kummitasid ning tundsin järjest selgemini, et midagi tuleb selles valdkonnas teha.

Miks me ei räägi nn riskinoortest?

Sõnadel on jõud – need loovad reaalsust ja sõna riskinoor on minu jaoks sügavalt sildistav. Seepärast seisan ka selle eest, et me neid sõnu ei kasutaks. Pealtnäha väike muutus aitab meil paremini näha inimest käitumise taga ning vältida nii sildistamist kui ka isetäituvat ennustust.

Noored, kellel esineb riskikäitumist, on täitsa tavalised inimesed, kellel on oma unistused, tugevused ja vajadused. Nende lapsepõlvest on üldjuhul kaasa tulnud keerulised kogemused ning nende sees on üldjuhul palju valu ja muret – see valu hakkabki väljenduma ennast ja/või teisi kahjustavas käitumises, mida üldjuhul nimetatakse (kõrgeks) riskikäitumiseks. Neil on oma lugu, mille kuulamine ja mõistmine on esimene samm muutuse suunas. Noorte endi tagasiside ja oma töökogemuste põhjal nägin, kui sageli ei mõisteta riskikäitumise tagamaid ega osata läheneda mõistvalt ja mõtestatult.

Kuidas te noori toetate?

Eesmärk on olla huvikaitse- ja kaasamisorganisatsioon noortele, kellel on esinenud või esineb riskikäitumist. Kuulame nende lugusid, kogume, jagame arvamusi ning edastame sõnumeid otsustajatele ja avalikkusele, et suurendada teadlikkust ja mõistmist. Noored on MTÜ tegevustesse kaasatud, nad osalevad seminaridel ja koolitustel, jagavad oma kogemust spetsialistidele – nt poliitikakujundajatele, lastekaitsetöötajatele, tervishoiutöötajatele, koolipersonalile. Nemad on läbi oma kogemuse parimad eksperdid – räägivad need, kes teavad, mida tähendab olla noor, keda keegi ei mõista ega tea, mida nad tegelikult vajavad.

MTÜ üks tegevussuundadest on kogemustega usaldus­isiku programmi arendamine, mis on suunatud 10–18-aastastele noortele, kellel esineb kõrget riskikäitumist. Usaldusisik on keegi, kes on ise sarnase kogemusega, selle läbi töötanud ning saanud väljaõppe, et toetada noori sellise mõistmise ja empaatiaga, mida spetsialisti lähenemine ei pruugi pakkuda. Noored ise on öelnud, et see tunne, et „see inimene päriselt mõistab“ aitab neil usaldust luua. Usaldusisik on eeskuju, tugi ja teekaaslane. Loodame, et saame programmi arendustega edasi liikuda ning hiljemalt 2026. aasta alguses seda katsetama hakata.

Lisaks hakkame (taas)looma noortenõukogu – ruumi, kus noored, kelle kogemused on seotud hariduse, tervishoiu, õigussüsteemi või sotsiaaltööga, saavad oma arvamust avaldada, arutada muutuste vajaduste üle ja teha ettepanekuid valdkondade otsustajatele. Usume, et noortele, keda tavaliselt ei kaasata, tuleb anda võimalus kujundada otsuseid, mis nende elu kõige rohkem mõjutavad. Just eelmine nädal saime teavituse, et meie projekt osutus edukaks ning saame selle tegevuse elluviimiseks toetust.

Kuhu edasi ja kuidas saab kaasa aidata?

Meid kaasavad aina enam ministeeriumid, erinevad spetsialistid ja isegi meedia on meie tegemiste vastu huvi tundnud. Enne MTÜ aastaseks saamist pälvisime kodanikuühiskonna tegijate tunnustamisüritusel aasta tulija tiitli. Oleme selle märkamise eest ülimalt liigutatud.

MTÜ Sa Suudad tulevikuvisioon on kasvada valdkonna kompetentsikeskuseks, mis pakub tuge mitte ainult noortele, vaid ka nende peredele ja spetsialistidele – seetõttu õpin ka ise pereterapeudiks. Tahame suurendada usaldusisikute ja vabatahtlike võrgustikku, arendada koostööd otsustajate ja praktikute vahel ning kasvatada partnerlust koolide, omavalitsuste ja ettevõtetega. Eesmärk on olla osa kogukonnast, mis noori päriselt toetab.

Suur osa on täna tehtud vabatahtliku töö najal ja tänu toetajate panusele oleme kirjutanud ka projekte ja osa neist on saanud rahastuse. Soovime luua töökohad neile, kes soovivad panustada nende noorte ellu, kes tuge enim vajavad – eelkõige töökohad noortele endile. Meie tegevuste elluviimisele aitaks palju kaasa, kui meil oleks pikaajalisi toetajaid, annetajaid ja veelgi rohkem sponsoreid, kelle kaudu me saame üritusi korraldada ning eelkõige noortele pakkuda elamusi ja võimalusi tasuks nende suure panuse eest Eesti ühiskonna turvalisemaks muutmisel.

MTÜ tegevust saab jälgida kodulehel www.sasuudad.ee ning sotsiaalmeediakanalites (@sasuudad). Kui soovid toetada või tegevustes kaasa lüüa, kirjuta meiliaadressil info@sasuudad.ee.